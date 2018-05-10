Віджати Прикарпаття: як сімейний клан екс-міністра уряду Азарова збудував "успішний" медичний бізнес

Знаєте, як на території обласної клінічної лікарні побудувати свою приватну? Легко, якщо сказати, що це для людей з інвалідністю.

Тим паче, якщо твій тесть – міністр охорони здоров’я, а сам ти – головний лікар лікарні.

Це не легенди, а реалії сучасного Івано-Франківська.

Історія "нових" лікарів, які за десять років, займаючи ключові посади в івано-франківських державних клініках, змогли стати не просто мільйонерами, а бізнес-партнерами більшості влади на території Прикарпаття.

Це розслідування чудово демонструє, як впродовж 2000-х років в Україні розкрадалося все – від землі до лікарень.

І тепер попри те, що держава щороку виділяє мільярди гривень на обшарпані медичні заклади, людям доводиться платити за все з власної кишені.

У цей час лікарські родини мають успішні бізнеси, землю, і, втомившись від простих джипів, скуповують яхти, снігоходи та елітний одяг по 5 тисяч доларів за кофтинку.



Зіновій Митник – перший Міністр охорони здоров'я уряду Азарова. Свій професійний шлях починав з Коломиї. Попрацювавши 2 роки в кінці 90-х головним лікарем Івано-Франківської обласної лікарні, у 1998 році стає головою обласної ради Івано-Франківська. А от на "хлібне" місце керівника обласної лікарні прийшов його бізнес-партнер Ігор Семенів.

У 2003-2008 роках Митник перевівся до Києва і очолив Феофанію. А після того, як пішов працювати звідти в міністерство охорони здоров’я, керувати Феофанією став той же Ігор Семенів.

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Найцікавіше те, що місце головного лікаря Обласної Івано-Франківської лікарні Семенів, переводячись до Києва, залишив зятю Митника – Остапу Грищуку.

Той і по сьогодні очолює лікарню, на території якої вже встиг вирости після 2010 року величезний приватний медичний центр "Сімедгруп".

Він належить дочкам колишнього міністра охорони здоров’я Зіновія Митника, одна з яких – Наталя, за сумісництвом ще й дружина головного лікаря Остапа Грищука.

Ось так виглядає зараз клініка Сімедгруп, розташована на території лікарні.

Належить клініка дружині головного лікаря Грищука та дочці Зіновія Митника – Наталі та її сестрі Ірині.

Cаме Грищук "погоджував" виділення землі на території лікарні під клініку своєї ж дружини.

Одним із засновників Сімедгруп є компанія "Житлобуд-1", власником якої є Ігор Олійник.

На час виділення землі він був був головою Івано-Франківської облради.

Найцинічніше те, що прикривали дозвіл на видачу та будівництво приватної клініки законом "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

Мовляв "заплановано розгляд питання щодо будівництва реабілітаційного центру" за можливої участі Сімедгруп.

Натомість жителям області дістався приватний медичний центр дружини головного лікаря на території комунальної лікарні.

Підприємливі дочки екс-міністра

Але клініки для родини Зіновія Митника виявилося замало. Вони отримали ще одну земельку під санаторій, тільки вже в Яремчі.

Тепер там елітний готель "Гердан", яким володіють ті ж самі дві дочки Митника.

Теж лікарки – Грищук Наталія Зіновіївна та Остапяк Ірина Зіновіївна. Пацієнтам приватної клініки "Сімедгруп" надають знижки у готельному комплексі.

Молодша дочка Митника Ірина є співвласницею аптеки "Аронія", розташованої на території дитячої обласної лікарні. Зареєстрована аптека на території цієї ж лікарні, а керував нею, звичайно ж, син головного лікаря.

Інший бізнес дочок Митника ще цікавіший. ТОВ "ЗІМА", що належить обом дочкам екс-міністра уряду Азарова, уже після Майдану почало фігурувати фігурувати в кримінальній справі щодо перепродажу ліків, закуплених за державний кошт Івано-Франківським обласним наркодиспансером.

Схема за версією слідства виглядає так: компанія Наталі та Ірини начебто постачала ліки в наркодиспансер, за який потім платили страхові компанії, коли до них зверталися пацієнти.

За матеріалами слідства, препарати ніхто не постачав: просто списували ліки, закуплені за державні кошти.

Отже, схема така: страхова платить за ліки, куплені у компанії, а пацієнти насправді отримують державні ліки, які мали б видавати безкоштовно.

Але і цього бізнесу родинам міністра Митника та його бізнес-партнера Ігоря Семеніва виявилося замало, тому вирішили заробляти на благодійних фондах.

Наприклад, на території Івано-Франківської обласної лікарні діє "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ЗАХИСТУ ТА СПРИЯННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я".

Він зареєстрований на території самої лікарні. Якщо ви захочете здати кров, чи отримати будь-які інші послуги, вас відправлять саме сюди і попросять зробити обов'язковий благодійний внесок. Навіть прейскурант на благодійність видадуть.

Засновував фонд нинішній керівник Феофанії Ігор Семенів, коли керував Івано-Франківською обласною лікарнею. Потім підписантом став зять Митника Остап Грищук, коли прийшов на місце Семеніва.

Після журналістського розслідування і скандалу зятя Митника "вивели з-під удару" і зробили підписантом іншого лікаря цієї ж лікарні Володимира Синоверського.

На той час у власності Грищука уже було 2 будинки на 500 квадратів та майже 400 метрів офісних приміщень. Усе, що для цього треба було – очолити лікарню, а тестю — Міністерство охорони здоров'я.

Коли Остап Грищук прийшов на посаду керівника комунальної лікарні, почав купувати ліки у компанії своєї ж тещі.

Наприклад, у 2009 році обласна клінічна лікарня під керівництвом Грищука закупила 250 найменувань ліків у компанії ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ", власницями якої є дружини Митника та Семеніва – Уляна та Андріана.

Митник на той час вже був заступником Міністра охорони здоров’я, а Семенів пішов замість Митника керувати Феофанією.

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Грищук купив у своєї тещі майже на 100 тисяч доларів ліків: невідомо яких і за якою ціною. Жодної інформації про про ціни в документах немає!

Громадська діяльність екс-міністра охорони здоров'я – теж по-своєму бізнес-партнерство.

Він, наприклад, разом із директором санаторію "Конча-Заспа" є співзасновником ""Всеукраїнської асоціації головних лікарів", а також "Київської асоціації головних лікарів".

Бізнес-партнери Митника

Зіновій Митник, починаючи з Прикарпаття: передавав свої "теплі" місця у спадок своєму бізнес-партнеру Ігорю Семеніву не просто так.

В обох – Митника та Семеніва – дуже підприємливі дружини, теж лікарки, які мають велику кількість спільного бізнесу, пов’язаного в основному з торгівлею ліками.

Окрім ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ" є ще компанії "Світ Ліків", "ФАРМАМАРКЕТ", "ЛікФарм".

Компанії дуже успішні. З першою лише за минулий рік обласні лікарні уклали 5 договорів на постачання ліків і всі в обхід Прозорро.

Оскільки бізнес-партнерство сімейне, то спільний бізнес є не лише у дружин, але й в дочок.

Дружина Семеніва, керівника Феофанії, володіє ще компанією "ІСТЕР" разом із дочкою Митника Наталею та… дружиною керівника Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації Мирона Матейка.

Приватні клініки, готелі, елітні авто та одяг по 5 тисяч доларів – так зараз виглядає сім'я успішного головного лікаря не приватної, а державної клініки.

У приватній стільки не заробиш, хоча офіційні зарплати і вищі в рази.

Мало того, що ці посади з мізерними зарплатами та наживними корупційними схемами передаються у спадок, створюються клани разом з іншою місцевою елітою.

Феодалізм чистої води, якби не одне але – це все за наші з вами гроші, наші податки, землю забирають у громади – тобто нас, і її вже навряд чи колись повернуть.

Олександра Устінова, член правління "Центру протидії корупції", спеціально для УП.Життя