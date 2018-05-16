Українці витрачають в аптеках мільярди, купуючи сумнівні ліки – МОЗ

Українці витрачають в аптеках мільярди гривень, купуючи ліки з недоведеною ефективністю. При цьому кожен 2 пацієнт відмовляється від лікування або відкладає його через брак коштів.
Про це під час прес-конференції розповів заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик.
За його словами, найвиразнішим показником впливу реклами ліків на українців є те, що понад 50% ліків на ринку – це ліки, які не мають доведеної клінічної ефективності.
З топ-10 препаратів, які найбільше купували українці, лише три препарати є в категорії основних лікарських засобів.
Інші ліки або симптоматичні, або не відносяться до групи основних лікарських засобів, які не мають доказової бази ефективності.
"Найбільша проблема реклами ліків – це свідоме маніпулювання інформацією про препарат та його властивості. Це спонукає українців до самолікування та так званої "гугл-терапії".
15 травня ми 4 години моніторили різні центральні канали. За цей час рекламували 45 лікарських засобів, 2 з них незареєстровані як лікарські засоби, це не ліки, а БАДи, ще 6 – заборонені до реклами в Україні", – додав Ілик.
За даними Нацради, від 30 до 50% від усієї реклами на українському телебаченні – це реклама ліків та медичних виробів.
На окремих регіональних каналах такої реклами може бути 70%.
При цьому статистика показує, що 69% хворих в Україні займаються самолікуванням.
Ілик розповів, що це призводить до багатьох ускладнень, особливо у хронічно хворих пацієнтів, це впливає на високі показники інвалідності та скорочення тривалості життя.
У 2017 році українці спожили понад 1,2 млрд упаковок. Ринок ліків загалом оцінюють у 70 мільярдів гривень.
Лише 9% цих ліків, які спожили українці, спожиті в умовах стаціонару в лікарні. Це близько 12,6% від 70 мільярдів.
Близько 90% усіх реально спожитих ліків українці приймали вдома, купуючи медпрепарати в аптеках і часто не консультуючись з лікарем.
В європейських країнах та країнах, що розвиваються, в стаціонарі хворі приймають від 40% до 70% від усіх ліків. У нас цей показник у 7 разів нижчий.
МОЗ прагне, щоб показник споживання ліків на рівні стаціонару постійно зростав.
Нині в Україні ринок реклами регулюють майже 10 законів та підзаконних актів, але на практиці вони працюють неефективно, заявив Ілик.
В країнах ЄС заборонена реклама незареєстрованих ліків, рецептурних та психотропних і наркотичних, від хронічного безсоння, ліки для лікування туберкульозу, онкології, венеричних захворювань.
"В Україні усі ці заборони діють. Більше того, у нас жорсткіші вимоги до реклами. У нас ще заборонені ліки для лікування ожиріння, імпотенції, інфекційних хвороб, ВІЛ/СНІД, для лікування дітей до 14 років, вагітних жінок, і ліків, які викликають звикання, – додав заступник міністра. – Чомусь європейське законодавство виявляється дієвішим.
Ілик вважає, що це насамеред через неефективний механізм контролю, бо функції виявлення порушень на штрафування розпорошені між різними органами держвлади, і додає, що МОЗ є фактично поза цим процесом моніторингом.
Тому Міністерство охорони розробило законопроект, який має врегулювати рекламу ліків в Україні.
Основні пункти законопроекту перерахувала очільниця МОЗ Уляна Супрун:
Обмеження змісту реклами відповідно до директив ЄС:
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заборона реклами цілительства та нетрадиційної медицини
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заборона залучення до реклами конкретного препарату відомих людей, акторів, що зображають медпрацівників
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заборона інформації, що ліки призначені виключно для лікування дітей
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зміст реклами має відповідати інструкції про застосування лікарського засобу.
Якщо радіо- та телекомпанії будуть рекламувати заборонені або рецептурні ліки, МОЗ пропонує штрафувати їх у розмірі 5% від ліцензійного платежу, який вони платять при отриманні своєї професійної ліцензії.
Штрафувати має Нацрада з питань телебачення та радіомовлення.
Законопроект також передбачає чітке визначення фахових медичних видань, де дозволена реклама ліків, непередбачених законом, а також розробка та затвердження Урядом окремого Порядку реклами лікарських засобів спрямована на медичних та фармацевтичних працівників.