НСЗУ дасть гроші лише містам і селам, де всі медзаклади уклали договори

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16 травня 2018

Національна служба здоров’я з 1 липня виділятиме гроші тільки тим населеним пунктам, де всі медичні заклади первинної ланки підпишуть договори з пацієнтами.

Про це Громадському розповів голова Нацслужби Олег Петренко.

Фото: Громадське телебачення

За його словами, якщо хоча б один медзаклад не відповідатиме вимогам НСЗУ, гроші на пацієнтів в місцевий бюджет не переведуть.

"Є певні правила гри, встановлені Бюджетним кодексом України і бюджетними взаємовідносинами. Медреформа передбачає входження в договірні відносин зі службою здоров’я бюджету.

Якщо міська влада бачить, що у місті, наприклад, 4 центри первинної медичної допомоги і з три уже в системі і стали автономними підприємствами, а один, наприклад, є автономним підприємством, але не в системі або не підписує декларації з вибором лікаря, це накладає певний ризик",– пояснив Петренко.

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"Місцева влада має передбачати, що всі заклади певного району або певної бюджетної одиниці однаково готові до вступу реформи", – додав він.

Петренко був одним з 12 експертів, які розробляли концепцію реформування системи охорони здоров'я, яка лягла в основу ухваленого Верховною Радою закону.

Для Національної служби здоров'я, яка буде єдиним замовником медичних послуг, передбачені 8,2 млрд грн, з яких 8 млрд грн буде спрямовано на фінансування надання первинної медичної допомоги. Загалом Нацслужба контролюватиме 80 мільярдів держкоштів на медицину.
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