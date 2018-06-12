8 мільйонів українців вже обрали свого лікаря – Супрун

Більше 8 мільйонів українців вже обрали свого лікаря.

Уже більше 8 000 000 українців обрали свого лікаря. Працюємо далі, незважаючи на атаки ворогів змін. #медреформібути pic.twitter.com/DPbVGCAh05 — Уляна Супрун (@usuprun) 12 червня 2018 р.

Про це повідомила очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Twitter.

"Працюємо далі, незважаючи на атаки ворогів змін", – написала вона.

Нагадаємо, з липня 149 медзакладів первинки – де працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти – у 22 областях України розпочинають роботу з Національною службою здоров’я.

Повний їх перелік можна переглянути ТУТ

Це означає, що вони почнуть отримувати фінансування за новою моделлю – саме туди першими гроші підуть за пацієнтом.