"Вони всі помруть" – заступник Супрун вибачився за свої слова

Вихідними у мережі ЗМІ почали поширювати уривок із виступу заступника міністра охорони здоров'я України Олександра Лінчевського у Рахунковій палаті.

МОЗ стверджує, що фразу "Це рак! Вони помруть, вони всі помруть" вирвали із загального контексту.

Фото МОЗ

На офіційному сайті МОЗ Лінчевський вибачився за емоційні вислови, неприпустимо невдало використані під час його доповіді для опису проблеми, що зачіпає надто чутливі питання для пацієнтів.

Крім того, МОЗ України привертає увагу до неприпустимості розповсюдження некоректного припущення щодо високого рівня смертності (25%) серед пацієнтів, яких Міністерство направляло на лікування за кордон.

Усі пацієнти у рамках цієї програми перебувають у важкому або вкрай важкому стані здоров’я.

Тому прогнозування успішності трансплантації та імовірності настання рецидиву ускладнене та залежить, у тому числі, і від якості забезпечення післяопераційного періоду після повернення в Україну.

Усі ці випадки мають високі ризики, отже, частка випадків з ремісією на рівні 75% є високим результатом для подібної програми.

Команда МОЗ України також закликає представників ЗМІ, політиків і всіх громадян припинити розповсюдження вирваних з контексту слів і запобігти подальшим маніпуляціям, що несуть велику суспільну шкоду.

МОЗ вважає кінцеві результати програми "Лікування громадян України за кордоном" у цілому успішними за час роботи команди.

За останні два роки на лікування відправили в півтора рази більше пацієнтів, ніж за попередні 6 років сукупно.

Перебування пацієнтів у черзі скоротилось з року до місяців, іноді тижнів.

Але водночас, Міністерство охорони здоров’я усвідомлює необхідність впровадження змін у програмі "Лікування громадян України за кордоном".

Бюрократичні труднощі, з якими зіштовхуються пацієнти, щоб потрапити у чергу, випадки шахрайства з боку посередників, перерви в фінансуванні – проблемні питання, що вимагають вирішення.