Заступник Супрун прокоментував свій виступ про смерть онкохворих

Заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський прокоментував свій виступ у Рахунковій Палаті.

Під час нього він пояснював ефективність програми "Лікування громадян України за кордоном".

Його фразу "Це рак! Вони помруть, вони всі помруть" почали поширювати у ЗМІ та соцмережах.

МОЗ стверджує, що її вирвали із загального контексту.

За словами Лінчевського, фрагменти засідання Рахункової Палати, що поширються у соцмережах та ЗМІ, не відображають ані хід засідання, ані позицію МОЗ.

"Мені шкода, що слова, вирвані із контексту, образили чи обурили пацієнтів, їхні родини та небайдужих громадян, – зазначив Лінчевський.

Маніпуляції на темі лікування важкохворих пацієнтів, відверті пересмикування, виривання із контексту шкодять і самим пацієнтам, і суспільству в цілому".

Лінчевський зазначив, що у дискусії під час засідання Рахункової Палати МОЗ звинуватили у неефективному і неекономному витрачанні коштів на лікування пацієнтів закордоном, бо 25% пацієнтів, які відправляються закордон на трансплантацію, помирають.

На це, за словами заступника міністра, під час засідання він відповів, що навіть якщо лише один пацієнт із 100 має шанс на одужання, треба лікувати всіх 100.

"Наша позиція така: незалежно від біології захворювання, незалежно від тяжкості, навіть якщо запропоноване лікування може лише продовжити життя, треба використовувати всі шанси.

Мої слова висмикнуті і не відображають дійсної позиції Міністерства і того, про що говорилося на засіданні", – вказав він.

Заступник міністра також прозвітував, що за два попередні роки лікування за кордоном отримали понад 200 пацієнтів, що більше, ніж за всі роки існування програми.

Наразі у черзі на лікування знаходяться понад 30 осіб.

Наступне засідання Рахункової Палати планується на 6 червня.

Нагадаємо, раніше на офіційному сайті МОЗ Лінчевський вибачився за емоційні вислови, неприпустимо невдало використані під час його доповіді для опису проблеми, що зачіпає надто чутливі питання для пацієнтів.