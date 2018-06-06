МОЗ починає вакцинувати дорослих від кору

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6 червня 2018

Відтепер дорослі у групах підвищеного ризику захворювання на кір мають право на безоплатну вакцинацію.

Фото perig76 / Depositphotos

Йдеться про поширення захворюваності у групах, які проживають у спільному просторі.

Серед них – військові, бійці АТО, студенти, освітяни та медики.

Відповідне рішення Міністерство охорони здоров'я прийняло у зв'язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих.

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Зокрема, за даними Центру громадьского здоров'я, з початку року на кір захворіли 19 249 людей – 7 825 дорослих і 11 424 дітей.

Уже зараз Міністерство охорони здоров`я замовило додатково 392 тисяч доз вакцин для профілактики кору. 

Найближчим часом буде прийнято порядок проведення імунізації дорослим та визначено групи, яких вакцинуватимуть безоплатно, про що Міністерство охорони здоров`я поінформує окремо.

Відповідно до законодавства, вакцини КПК на національному рівні закуповуються лише для імунізації дітей.

Рішення про імунізацію дорослих у групі ризику приймається як реагування на спалах захворення.
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