МОЗ починає вакцинувати дорослих від кору

Відтепер дорослі у групах підвищеного ризику захворювання на кір мають право на безоплатну вакцинацію.

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Йдеться про поширення захворюваності у групах, які проживають у спільному просторі.



Серед них – військові, бійці АТО, студенти, освітяни та медики.

Відповідне рішення Міністерство охорони здоров'я прийняло у зв'язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих.

Зокрема, за даними Центру громадьского здоров'я, з початку року на кір захворіли 19 249 людей – 7 825 дорослих і 11 424 дітей.

Уже зараз Міністерство охорони здоров`я замовило додатково 392 тисяч доз вакцин для профілактики кору.

Найближчим часом буде прийнято порядок проведення імунізації дорослим та визначено групи, яких вакцинуватимуть безоплатно, про що Міністерство охорони здоров`я поінформує окремо.

Відповідно до законодавства, вакцини КПК на національному рівні закуповуються лише для імунізації дітей.

Рішення про імунізацію дорослих у групі ризику приймається як реагування на спалах захворення.