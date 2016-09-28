93-річний Шимон Перес після смерті став донором

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву, яку зробили в лікарні його син Хемі та зять Рафі Вальден.
За словами Вальдена, який був також особистим лікарем Переса, колишній президент Ізраїлю помер безболісно.
|Шимон Перес під час минулорічної Ялтинської конференції. Фото yes-ukraine.org
Раніше Шимон Перес підписав картку донора в орагнізації "Adi", яка координує волонтерів для трансплантації органів у ізраїльських клініках.
Шимон Перес урочисто підписав цю картку у присутності 250 людей, яким були пересаджені органи.
Як відомо, Перес був госпіталізований через інсульт два тижні тому. Лікарі домоглися певного прогресу в його стані до раптового погіршення його здоров'я у вівторок.
Перес був президентом Ізраїлю з 2007 по 2014 роки. У 1994 році Перес спільно з тодішнім прем'єром Ізраїлю Іцхаком Рабином і палестинським лідером Ясиром Арафатом отримав Нобелівську премію за зусилля щодо досягнення миру і внесок у мирне врегулювання на Близькому Сході.
Вислів “час збирати каміння” означає, зокрема, що настає час відповідати за вчинене раніше. Колектив Мистецького Арсеналу готовий до відповідальності й просить вибачення за знищення мистецької роботи Володимира Кузнєцова “Страшний суд” влітку 2013 року.