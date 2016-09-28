93-річний Шимон Перес після смерті став донором

28.09.2016

Після смерті 93-річного Шимона Переса, його рогівка ока використана для трансплантації.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву, яку зробили в лікарні його син Хемі та зять Рафі Вальден.

За словами Вальдена, який був також особистим лікарем Переса, колишній президент Ізраїлю помер безболісно.

Шимон Перес під час минулорічної Ялтинської конференції. Фото yes-ukraine.org

Раніше Шимон Перес підписав картку донора в орагнізації "Adi", яка координує волонтерів для трансплантації органів у ізраїльських клініках.

Шимон Перес урочисто підписав цю картку у присутності 250 людей, яким були пересаджені органи.

Як відомо, Перес був госпіталізований через інсульт два тижні тому. Лікарі домоглися певного прогресу в його стані до раптового погіршення його здоров'я у вівторок.

Перес був президентом Ізраїлю з 2007 по 2014 роки. У 1994 році Перес спільно з тодішнім прем'єром Ізраїлю Іцхаком Рабином і палестинським лідером Ясиром Арафатом отримав Нобелівську премію за зусилля щодо досягнення миру і внесок у мирне врегулювання на Близькому Сході.