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Помер Богдан Гаврилишин

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24.10.2016
24 жовтня о 5-й ранку у 90-річному віці пішов з життя українсько-канадсько-швейцарьский економіст, професор, благодійник та громадський діяч Богдан Дмитрович Гаврилишин.

Останні хвилини свого життя Богдан Дмитрович провів у родинному колі у своїй квартирі в Києві.

Про це повідомив його Благодійний фонд на сторінці у Facebook

19 жовтня Богдан Дмитрович відсвяткував свій ювілей, з нагоди якого та за значний внесок в розвиток України був нагороджений орденом Свободи від Президента України та орденом Святого Миколи Чудотворця від Патріархату УПЦ (КП).

Гаврилишин народився 1926 року у с. Коропець Тернопільської області. Отримав диплом магістра за спеціальністю Інженер-механік в Університеті Торонто, MBA в МІМ-Женева, доктора економіки та суспільних наук у Женевському Університеті.

Упродовж 18 років очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві. Член Римського клубу, член Світової академії мистецтва та науки, член Міжнародної академії менеджменту, почесний доктор у 7 університетах Канади та України, консультант держав та міжнародних компаній, модератор і голова численних міжнародних наукових конференцій та семінарів у 89 країнах світу. 

Гаврилишин Створив Міжнародний центр перспективних досліджень, Міжнародний інститут менеджменту в Індії, після – в Україні. Став співзасновником Європейського форуму з менеджменту у Давосі (тепер Світовий економічний форум). Був консультантом компаній "General Electric", "IBM", "Unilever", "Phillips", радником кількох країн. 

Він також був радником першого Президента України, чотирьох голів Верховної Ради та трьох Прем’єр-міністрів; Головою Консультативно-дорадчої ради при Президії Верховної Ради України. Ініціював створення деяких молодіжних організацій в Україні, був активним членом Всеукраїнської скаутської організації "Пласт". Очолював фонд Богдана Гаврилишина в Києві і фундацію "Відродження" в Женеві. 

За життя вийшко кілька книг Богдана Дмитровича, серед яких "Дороговкази в майбутнє. До більш ефективних суспільств" (1980) та "Залишаюсь українцем" (2011).


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