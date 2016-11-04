Танго, або Як розпалити пристрасть кохання у 63 роки

04.11.2016

Ірина Сухомлинова, спеціально для УП.Життя

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Одного теплого київського вечора, коли вперше наважилася піти на мілонгу, танцювальний вечір, на якому танцюють танго, я зустрілася поглядом з високим вродливим чоловіком гарної статури.

Між нами відбулося "кабасео" – запрошення поглядом.

Потім він наблизився, ніжно поклав мою руку в свою, попросивши повністю довіритися йому під час танцю.

В ту мить я подумала, що, напевно, таке бережливе ставлення він проявляє до своєї дружини все їхнє життя. Інакше, чому її очі світяться щастям.

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Як залишитись красивою у 91 рік: киянка пані Віра вірить у музику і сад та Наталя – кияни, познайомилися вісімнадцятирічними юнаком та дівчиною.

Наталя стояла в одному з двориків на Нивках, споглядаючи весілля в сусідньому дворі, а Андрій сміливо підійшов знайомитися, розпочинаючи розмову популярним на той час запитанням: "Чи не потрібен вашій мамі зять?"

Наступного дня з вікна своєї квартири Наталя вгледіла Андрія, який метушився двориком, зупиняючи людей та про щось завзято розпитуючи. Вона зрозуміла, що він її розшукував, але назустріч йому не вийшла.

Лише через чотири дні, зовсім випадково, вони зустрілися, і з того часу їхнє яскраве палке кохання переросло в 43-річну дружбу, турботу один про одного. Кохання не зникло – трансформувалося.

Для Андрія телефон дзвонить по-особливому, коли приходить дзвінок від Наталі, а для неї специфічно торохтить ліфт, коли в ньому підіймається саме він.

Андрій та Наталя – кияни, познайомилися вісімнадцятирічними юнаком та дівчиною

П'ять років тому в Андрія трапився інфаркт і вони вирішили здійснити давню мрію – станцювати танго. Нове захоплення відкрило йому світ по-новому.

"Навчитися танцювати танго може будь-хто в будь-якому віці, головне – бажання", – говорить подружжя.

У танго вони настільки зливаються, що рухаються як одна міфічна істота.

Вони шкодують, що не почали займатися танго раніше, в сорок чи п’ятдесят років. Але сьогодні в них завжди знаходиться півтори години для занять в танго-школі; вони не пропускають мілонг за будь-якої погоди.

П'ять років тому в Андрія трапився інфаркт і вони вирішили здійснити давню мрію – станцювати танго

Танець повертає Андрія та Наталю у юність, тому що навколо молодь, поряд з якою їм хочеться гарно виглядати та тримати спину рівно.

Коли Наталя танцює, то відчуває себе лише жінкою, а не домогосподаркою, відповідальною дружиною, матір’ю, бабусею.

Танго породжує між Андрієм та Наталею мелодію життя, яку вони танцюють не для інших, а один для одного.

Напевно, таке бережливе ставлення він проявляє до своєї дружини все їхнє життя. Інакше, чому її очі світяться щастям

Для Андрія телефон дзвонить по-особливому, коли приходить дзвінок від Наталі

Для неї специфічно торохтить ліфт, коли в ньому підіймається саме він

"Навчитися танцювати танго може будь-хто в будь-якому віці, головне – бажання", – говорить подружжя

У танго вони настільки зливаються, що рухаються як одна міфічна істота

Андрій і Наталя шкодують, що не почали займатися танго раніше, в сорок чи п’ятдесят років

Танець повертає їх у юність, тому що навколо молодь

У них завжди знаходиться півтори години для занять в танго-школі

Коли Наталя танцює, то відчуває себе лише жінкою, а не домогосподаркою, дружиною, матір’ю та бабусею

Танго породжує між Андрієм та Наталею мелодію життя, яку вони танцюють не для інших, а один для одного

Ірина Сухомлинова, спеціально для УП.Життя