На все воля політична, або як Дрогобич стає розумним містом

У січні цього року Дрогобич потрапив у всеукраїнські медіа як один з прикладів швидкого впровадження електронних послуг в місті.

За два тижні від підключення до системи міська влада була готова надавати мешканцям міста 40 послуг в електронному варіанті.

Наразі тут в онлайн-режимі можна записатися на прийом як до лікаря, так і до посадовців чи міського голови.

Вже в червні місто потрапило в десятку найбільш прозорих міських рад України.

В червні Дрогобич потрапив у десятку найбільш прозорих міських рад України

Ми вирішили відвідати Дрогобич і поспілкуватися з радником міського голови з комунікацій Станіславом Гайдером. Саме він розповів нам, що нового впроваджено в міській раді, та які зміни відбуваються в комунікації між владою і громадою.

З'ясувалося, що тут дійсно є чому повчитися у впровадженні стандартів відкритості місцевого самоврядування.

ВБИВЦЮ БЮРОКРАТІЇ ЗВАТИ IGOV

Подати заявку на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, оформити посвідчення учасника війни, знятися з реєстрації за місцем проживання… Ці та ще 53 послуги можна отримати за допомогою системи надання електронних послуг iGov.

З часом тут планують вийти на межу в 300 послуг.

"Для мешканців Дрогобича це дуже зручно – раніше за цими послугами було треба звертатися в різні державні установи, робити ксерокопії документів, стояти в чергах.

Тепер ми перевели частину послуг в онлайн і бачимо результат – це спрощує роботу і нам, як міській раді, і для користувачів це значна економія часу", – пояснює Станіслав.

Послуги можна замовляти зі свого комп'ютера в будь-який час, а відділи ради опрацьовують їх в тому ж порядку і в такі ж терміни, як і звичайні.

От наприклад, щойно надійшла заявка на зняття з реєстрації місця проживання – як тільки її побачить відповідний працівник, вона піде в роботу, і протягом дня-двох людина отримає результат.

У разі виникнення складних питань аналітики iGov допоможуть знайти правильне рішення.

Одна з популярних послуг – заявка на отримання субсидії онлайн

Щодо формального боку – то система запрацювала за рішенням виконкому, де вказано, що запускається така кількість послуг, і розписано за яку кількість послуг відповідає кожен відділ.

"Хто зі співробітників буде обробляти заявки – визначає керівник відділу. У разі виникнення питань звертаються до аналітиків", – пояснює чиновник.

Є також координатори iGov – люди, які впроваджують електронні послуги – ходять в різні структури (міськрада, МРЕВ тощо) і домовляються про підключення електронних послуг. Одним з таких координаторів є й сам Станіслав Гайдер.

"Як координатор iGov, я також контролюю якість послуг – дзвоню користувачам сервісу і питаю, наскільки вони задоволені якістю послуг", – розповідає він.

Для отримання деяких послуг треба надіслати скан паспорту.

Наприклад, жінка яка зараз в Нагуєвичах, а квартиру має в Дрогобичі. Раніше їй би треба було їхати в Дрогобич, щоб подати оформити заявку на субсидію, а тепер вона це робить дистанційно, не витрачає гроші на дорогу в Дрогобич.

Приїхала тільки забрати результат запиту на субсидію. Або вклеювання фотографій в паспорт – можна зареєструватись в iGov, прийти у призначений час в ЦНАП і без черг пройти цю процедуру.

"Незабаром у нас можна буде в такий же спосіб записатися на оформлення закордонного біометричного паспорту", – анонсує Станіслав.

Він розповідає, що вже можна дослідити позитивну динаміку використання електронних послуг iGov – люди, які оформили через систему субсидію чи допомогу на дитину, розповідають про свій досвід друзям і знайомим, у яких є такі ж потреби.

Наразі iGov – це універсальна система для місцевих рад

Наразі iGov – це універсальна система для місцевих рад, яка спрощує комунікацію з громадянами, що користуються інтернетом. До того ж для самого міста – це безкоштовно.

Паралельно з цим Дрогобич отримав мікро-грант та впроваджує кабінет мешканця.

Це все там запускається досить легко, бо і міський голова Тарас Кучма, і його заступники, і керівники підрозділів чудово розуміють, що рано чи пізно ми до цього прийдемо.

"Це наше майбутнє і від нього не втечеш", – пояснює Гайдер.

Цікаво, що не скрізь ще чиновники це розуміють. Так в одному з міст Львівщини, де хотіли запустити iGov, працівник ЦНАПу влаштував демарш: якщо запустите – я тоді звільняюся.

ВІДКРИТЕ МІСТО: ЯК ВІДМІТКИ НА КАРТІ ЗМУШУЮТЬ КОМУНАЛЬНИКІВ ПРАЦЮВАТИ

Ще раніше за iGov у Дрогобичі гарно пішов сервіс "Відкрите місто"(співпраця міської ради з фондом "Східна Європа") – люди відмічають на карті проблемні та аварійні місця, а структурні підрозділи роблять все можливе для усунення цих проблем.

Сервіс доступний, як з комп’ютера, так і з мобільного додатку.

"За перший рік роботи ресурсу в нас було більше 500 заявок та більше 400 виконано, а також користувачі залишили 3 тисячі коментарів", – перераховує Станіслав Гайдер.

Станом на вересень 2017 року у системі зареєстровано більше 1,5 тисячі користувачів. У день нашої розмови на карті 5 питань.

"Коли це бачить все місто, то відповідальному керівнику буде складно ігнорувати цю проблему", – уточнює радник міського голови.

Наприклад, повз відкритий люк може пройти тисяча людей, але якщо буде одна свідома людина, яка сфотографує і надішле заявку, то його оперативно накриють.

За допомогою цього сервісу вже "знешкодили" понад 40 таких люків.

Раніше було дуже багато заявок по сміттю – зараз стало значно менше.

"Коли комунальники бачать, що їхня робота під громадським наглядом, вони працюють більш відповідально", – пояснює Станіслав.

Він додає, що, на жаль, охопити все наразі не має змоги, однак усі заявки збираються, аналізуються і враховуються в подальшій роботі.

Всі заявки контролює міський голова, якщо комунальники не поспішають опрацьовувати заявку, він може зателефонувати і запитати, коли буде виконана заявка мешканця, що заважає її опрацювати оперативно.

"Даю гарантію, що якби людина прийшла зі своєю заявою напряму до комунальників, шансів на вирішення питання було би значно менше – звернення бачить тільки керівник, до голови питання не дійде ніколи.

А через інтерактивну мапу житлово-комунальних проблем все показано в публічній стороні – кожен з мешканців може це відстежувати", – уточнює радник.

НА КАРТУ ПОСТАВЛЕНО ВСЕ

Часто люди запитують, які ремонти замовляє міська рада.

Для відповідей на такі запити запустили бюджетну карту Дрогобича, де на карті відмічено, які ділянки доріг відремонтовано, які роботи виконуються у найближчій школі чи лікарні.

"Очевидно, що не всі люди будуть читати звіти міської ради та її відділів про виконані роботи, однак ми можемо подати це у простій і зручній формі, візуалізувавши ці процеси на мапі (співпраця з "Ейдос"), – розповідає Станіслав Гайдер.

Для відповідей на запити щодо ремонтів запустили бюджетну карту Дрогобича

Оскільки підприємці часто приходять і питають, яка комунальна власність міста є на продаж, а яку можна взяти в оренду, то після запуску бюджетної мапи Дрогобича, опублікували реєстр комунальної власності та візуалізували це на мапі.

Наприклад, зеленим позначені вільні приміщення, синім – ті, які вже орендовані, решта кольорів – це оздоровчі, освітні, культурні та інші заклади, установи міської ради тощо.

"І на цю інформацію також є свій попит, ми бачимо це з трафіку, який демонструє Google analytics з сайту міської ради", – зазначає радник.

На цій карті можна побачити, яка комунальна власність міста є на продаж, а яку можна взяти в оренду

ВІДКРИТА РЕКЛАМА: ЛЕГАЛІЗУЙСЯ АБО ДЕМОНТУЙСЯ

Реклама може не тільки давати кращу комунікацію з мешканцями, але й приносити дохід у скарбницю міста.

Так вирішили у Дрогобичі та взялися перевіряти, чи всі борди і сітілайти офіційні.

Для встановлення рекламного носія підприємець оформлює заявку, отримує дозвіл та сплачує податки в бюджет міста. Саме всі такі договори про рекламу нанесли на мапу міста (співпраця з сервісом "OpenADV").

"Наприклад, біля мого будинку стоять два борди – на карті є тільки один, значить другий встановлений нелегально, не сплачує в бюджет, – пояснює Станіслав.

Я роблю звернення до міської ради – шановні, перевірте білборд".

Чим це добре для чиновника?

Він приходить до підприємця і каже: у вас нелегальний рекламний носій. Це не я прийшов такий поганий, а надійшла заява від мешканців.

Кілька виявлених нелегальних бордів – це 12-15 тисяч в бюджет.

Реклама може не тільки давати кращу комунікацію з мешканцями, але й приносити дохід у скарбницю міста

Після запуску сервісу в Дрогобичі різко збільшилась кількість договорів – підприємці самі прийшли заключати договори про такі носії.

Ті борди і сітілайти, власники яких не відгукнулися, комунальні служби міста демонтували.

Також завдяки даному ресурсу мешканці самостійно (тільки завдяки зверненню) демонтують незаконні банери.

За увесь 2016 рік до міської скарбниці надійшло від реклами – 176 тис. грн. За 6 місяців 2017 – 200 тис. грн і план на 2017 рік 340 тис. грн.

Ось так просто відкриті дані та е-сервіси у співпраці з активною громадою змінюють екосистему міста.

МОБІЛЬНІ СЕРВІСИ – ЯК І НАВІЩО?

Станіслав Гайдер розповідає, що у них часто питають з чого почати.

"Насправді все просто. По-перше ми обираємо, що хочемо зробити.

Наприклад, хочемо зробити мобільний додаток. Спочатку шукаємо безкоштовні варіанти, аналізуємо і розуміємо, що безкоштовний якісний варіант знайти дуже складно.

Тоді ми йдемо в "Інститут міста", – пояснює він.

"Інститут міста" – це комунальне підприємство, яка працює з грантами – допомагає структурним підрозділам міської ради писати проектні заявки, реалізовувати їх та звітувати.

Якщо вони знаходять грант на мобільний додаток, то міськвлада переходить на наступний етап.

Кожен грант має вимогу співучасті або співфінансування - тобто за грантові кошти покривається 80-90%, а 10-20% треба шукати.

"Аж тоді ми йдемо до депутатів і просимо: дайте нам ось таку суму, щоб виконати умови гранту і запустити корисний мобільний додаток для мешканців міста, нам потрібна ваша підтримка. І депутати дають добро.

Хоча якби мова йшла про оплату повної вартості, то вони би вже задумалися, – зазначає радник міського голови.

Тут переконані також, що в бюджет міста треба звертатися в крайніх випадках – значно краще заручитися підтримкою партнерів і ефективно запроваджувати позитивні перетворення з мінімальними витратами.

Мобільний додаток Дрогобич Smart city

Саме так вдалося впровадити мобільний додаток Дрогобич Smart city.

"Ми туди заклали все що хотіли – від сервісів до туризму. Задум полягав в тому, щоб створити додаток, який буде корисний і мешканцям Дрогобича, і туристам", – коментує чиновник.

На мапу нанесли заклади міста, де можна попоїсти та відпочити. Туди ж додали туди безкоштовані Wi-Fi зони, фотографії туристичних принад міста, маршрути для прогулянок, афішу заходів тощо.

Також в додатку є доступ до багатьох електронних сервісів, які надає міська рада – ці сервіси мають бути доступні громадянам з різними типами пристроїв.

Є тут і дуже корисна функція – оперативні сповіщення про важливі новини.

Наприклад, в частині міста ввечері відключать воду, а мешканці завчасно отримують сповіщення про це на смартфон і зможуть зробити необхідний запас води.

На певній ділянці ремонтують дорогу і тому влаштований об’їзд. Користувачі додатку дізнаються про це одними з перших.

"На ці сповіщення ми не витрачаємо ні копійки, а могли, якщо б працювали з операторами. Наші сповіщення – це Push-повідмлення", – пояснює Станіслав.

За два місяці від запуску мобільний додаток завантажили понад 2 тисячі користувачів, а сам застосунок працює на платформах iOS та Android.

До 2016 року у місті з таким багатим туристичним потенціалом не було навіть власного туристичного центру. Тепер є – там офлайн консультують мандрівників, можна замовити екскурсії

Також у Дрогобичі зробили електронне звернення, електронний запис на прийом, електронний запит на інформацію, що дозволило у кілька разів зменшити кількість паперових запитів на інформацію.

Журналістам і активним громадянам простіше відправити ці запити в онлайн.

З розвитком онлайн-сервісів на основі відкритих даних у міськраді також побачили зростання динаміки відвідуваності сайту.

Кількість унікальних відвідувачів зросла від 7 тисяч на місяць (2016 рік) до 49 тисяч (з 20 серпня по 20 вересня), а головне – що зростання є динамічним.

Наразі проект "Дрогобич Smart city" налічує більше 20 е-сервісів, більшість з яких на основі відкритих даних.

З останніх впроваджених сервісів, які активно розвиваються – електронний запис на прийом до лікаря та електронна історія візитів до лікарень.

"Треба заохочувати мешканців міста до співпраці. Ми розуміємо, що всі мешканці не будуть ходити на сесії чи громадські слухання. Зараз все рухається в онлайн. В еру інтернету це треба робити через сервіси.

Було дуже багато скептиків. Але люди, які причетні до прийняття рішень повірили і підтримали, – зазначає Станіслав Гайдер.

"Ми бачимо, що все, що ми робимо – дійсно потрібно громадянам, що все більше людей хочуть долучатися до місцевого самоврядування, вносити пропозиції та зауваження, брати на себе відповідальність".

Тим містам, які збираються впроваджувати такі механізми у своїх містах, у Дрогобичі радять бути готовими до того, що перші сервіси будуть важко сприйматися.

"Але уже від шостого сервісу – як належне, люди чекатимуть, а що ми впровадимо в наступну чергу", – каже радник.

У квітні цього року Рада Європи відзначила позитивний досвід Дрогобича у сфері впровадження інструментів е-демократії і розвитку різних онлайн-рішень.

У червні Дрогобич попав в десятку найбільш прозорих міст України за оцінкою Transperency International Ukraine.

Нещодавно Дрогобич приєднався до Міжнародної хартії відкритих даних. У місті затверджена дорожня карта розвитку відкритих даних і готується до запуску відповідний портал.

Впровадження таких інновацій відбулося за останні півтора роки з досить скромним фінансуванням.

Дрогобич демонструє наочний приклад відкритості у місцевому самоврядуванні. Багато з онлайн-інструментів, які використовуються у місті - безкоштовні або цілком доступні для міст обласного значення. Потрібно небагато – лише бажання їх впроваджувати.

Павло Островський, проект "Ефективне місто", рух "Сильні громади", для УП.Життя

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