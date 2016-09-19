Міністр молоді і спорту озвучив суми винагород, які отримають паралімпійці

Фантастичні перемоги наших паралімпійців обійдуться держбюджету в 3,3 мільйони доларів США цілком заслужених призових, пише "Україна молода".
Як повідомив міністр молоді і спорту Ігор Жданов, вже підписані відповідні накази щодо виплат винагород спортсменам за підсумками участі в Іграх у Ріо.
"Також прийнято рішення, що всім переможцям та призерам Паралімпіади будуть виплачені максимальні призові: І місце – 40 тисяч доларів; ІІ місце – 26 тисяч доларів; ІІІ місце – 18 тисяч доларів", – розповів Жданов.
Загальна сума виплат заслужених призових українським паралімпійцям становить 3 304 000 доларів.
Згідно з озвученими сумами призових, найрезультативніший паралімпієць збірної – плавець Максим Крипак (здобув 5 золотих і 3 срібних медалей) має отримати 278 тисяч доларів.
|Оскільки українська збірна здобула у Ріо 41 золоту медаль, загальна виплата винагород паралімпійським чемпіонам складе 1,64 мільйона доларів. Фото naiu.org.ua
На Паралімпіаді-2016 українські спортсмени встановили 109 рекордів у трьох видах спорту.
У плаванні встановлено 94 рекорди, в легкій атлетиці – 14, у пауерліфтингу – 1 рекорд. Серед них 22 рекорди світу, 32 паралімпійські рекорди та 54 рекорди Європи.
Для многих в Украине существование паралимпийской сборной стало новостью, как впрочем и то, что в Украине есть люди с инвалидностью. Потому что этих людей не увидишь на улицах украинских городов. Для них там просто нет места.