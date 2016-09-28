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Працівників МОН зобов'язали розмовляти на роботі виключно українською

Версія для друку Коментарі 4
28.09.2016
Фото AndreyPopov/Depositphotos
Наказ для працівників МОН щодо обов’язкового використання державної мови під час виконання своїх посадових обов’язків підписав заступник міністра освіти Роман Греба.

Працівники міністерства під час виконання службових обов'язків спілкуючись із громадянами України, як у приміщенні відомтсва, так і в регіонах України, повинні вживати виключно українську мову, йдеться у наказі, оприлюдненому Гребою на сторінці Facebook.

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"У відповідь на нарікання щодо окремих випадків спілкування російською мовою працівниками Міністерства освіти і науки України під час виконання службових обов’язків – видали відповідний наказ. Працівники Міністерства мають обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків (ст. 8 ЗУ "Про державну службу")", – написав заступник міністра освіти.


КОМЕНТАРІ - 4
brs _ 28.09.2016 14:59
_yurkiv_:
Игорь Бук:
Богдан Кондратюк:
А чому їх потрібно заставляти законом? Вони і так мають спілкуватись на роботі виключно Українською!

І якщо на то пішло, тоді чому тільки МОН? Українською забовязані спілкуватись всі працівники всіх держ установ!

Для цього потрібно створити комісію, яка буде моніторити виконання даного закону!

Не знаєш мови! Получай паспорт не резидента України!
Вот поэтому у вас и идет братоубийственная гражданская война уже третий год.
Вірно!
Хто не знає МОВИ, тих братьйов відстрілюють:)
Гарна думка, брате!
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Volodymyr Kubicki _ 28.09.2016 14:03
Браво Гриневич !!!
Ще б учителям у школах зняти совкові зашори з очей.
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Богдан Кондратюк _ 28.09.2016 13:57
А чому їх потрібно заставляти законом? Вони і так мають спілкуватись на роботі виключно Українською!

І якщо на то пішло, тоді чому тільки МОН? Українською забовязані спілкуватись всі працівники всіх держ установ!

Для цього потрібно створити комісію, яка буде моніторити виконання даного закону!

Не знаєш мови! Получай паспорт не резидента України!
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Богдан Кондратюк _ 28.09.2016 13:49
Александр Андрюшкин:
Ну скажи ти дурак? Не конституційно???
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