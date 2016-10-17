Чверть українців ніколи у житті не вживала алкоголю – соціологи

17.10.2016

Фото ronstik/Depositphotos

За оцінками експертів, середньостатистичний українець (включаючи немовлят і людей похилого віку) за рік випиває близько 20 літрів чистого алкоголю, що робить Україну одним зі світових лідерів за цим показником.

В Україні утримується високий рівень алкогольних психозів і отруєнь, а щороку у 100 тисяч українців реєструють алкогольну залежність, повідомляє дослідницька компанія Research & Branding Group.

До найважливіших чинників, що сприяють підвищенню алкогольної залежності серед українців, експерти зараховують низький рівень життя, складну економічну ситуацію, соціальні потрясіння, доступну ціну на спиртне і низький контроль над його продажем, депресію і недолік позитивних емоцій, а також низький рівень культури споживання спиртних напоїв.

За результатами дослідження, чверть українців (25%) ніколи не вживала спиртні напої і не вживає їх на даний час.

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Основна ж частина опитаних або вживає спиртне зараз (57%), або вживала його раніше (18%). Загалом, алкогольні напої сьогодні вживає 68% чоловіків і 48% жінок.

Приблизно половина українців (48%) уперше спробувала спиртне у віці 16-18 років.

Однак кожен шостий (16%) вперше познайомився зі смаком алкоголю в підлітковому віці (14-15 років) або навіть в дитинстві (до 14 років).

Найчастіше п'ють спиртні напої українці у віці від 30 до 39 років (70%), а найменше – ті, кому виповнилося 60 років (42%).

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Люди, які регулярно вживають алкоголь, переважно працюють на великих державних і приватних підприємствах, у малому і середньому бізнесі, а також безробітні.

Найчастіше українці вживають пиво і горілку (49%). З великим відривом за ними слідують сухі вина (27%), шампанське (19%), коньяк і бренді (18%) кріплені вина (17%) та інші напої.

Горілку переважно п'ють люди, які мають порівняно невисокий рівень освіти (не вище загальної середньої). Молодь у віці до 30 років частіше за інших вікових груп споживає пиво (62%).

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Жінки рідше за чоловіків уживають спиртне. Наприклад, про вживання алкоголю кілька разів на тиждень заявили 16% чоловіків і 5% жінок, а про його вживанні на рівні 2-3 разів на місяць – 40% чоловіків і 23% жінок.

Здебільшого українці пояснюють уживання алкоголю традицією відзначати будь-яке свято (73%). Учасники дослідження також пояснювали, що хочуть розслабитися (24%) і п'ють "за компанію" (15%).

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Опитування провела дослідницька компанія Research & Branding Group у 24 областях України та місті Києві з 2 до 13 вересня 2016 року.

Загалом було опитано 1799 респондентів старше 18 років. Похибка вибірки становить 2,4%.