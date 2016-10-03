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Кількість абортів в Україні значно зменшилася за роки незалежності – соціологи

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03.10.2016
Фото nebolet.com
У 90-х роках кількість абортів була в 1,5 раза більшою за кількість народжених дітей.

Про це розповіли соціологиня Людмила Малес і наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко на "Громадському радіо".

В Україні переривання вагітності дозволено не за будь-якого терміну. За бажанням жінки можна зробити аборт лише до 12 тижня. Пізніше – тільки за медичними показниками.

За останні десятиліття у нас різко знизилася кількість переривань вагітностей – у 10 разів порівняно з 1980 роком.

"Це пов’язано зі зростанням рівня контрацептивної і сексуальної культури, гендерною просвітою і певною рівністю", – розповіла Людмила Малес.

У Радянському Союзі аборт був методом регулювання народжуваності. У 1990 році в Україні кількість абортів на рік перевищувала 1 мільйон.

Тоді кількість абортів була в 1,5 рази більшою за кількість народжених дітей.

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"Пізніше кількість абортів скорочувалась, тому що люди почали ставитися до сексу як до задоволення, розуміючи усі наслідки. Зараз у школі проводять відповідні заняття, з’явилося більше інформації і люди стали вільні у своєму виборі",– вважає Лідія Ткаченко.

Зараз співвідношення переривань вагітності до усіх зачать становить 22%.

У загальній кількості переривань вагітності велика частка належить абортам за медичними показниками. Що стосується переривання вагітності до 12 тижнів, на це впливають і соціальні, і економічні фактори.

"Насправді, сьогодні вже ніхто з політиків не говорить про те, що шляхом заборони переривання вагітності можна вирішити демографічні проблеми. Наразі в Україні абортів робиться так мало, що навіть їхня повна заборона не дасть значного приросту народжуваності. Сьогодні на передній план прихильники повної заборони абортів висувають моральні і релігійні аргументи", – зауважила Лідія Ткаченко.

Фахівці також акцентують, що рішення про аборт не може бути одноосібним для жінки. Це завжди справа двох. У дитини в будь-якому разі є батько, тому не варто абсолютизувати право жінки вирішувати: народжувати чи ні.

У 1990 році в Україні кількість абортів на рік перевищувала 1 мільйон. Фото nebolet.com

"На жаль, ініціативи заборони переривання вагітності вже були в українському парламенті. Українські церковні громади беруть активну участь у кампанії щодо повної заборони абортів. Вони активно маніпулюють словами, зображеннями та цифрами. Вони говорять про дітей, хоча до 12 тижнів ми маємо справу з ембріоном, навіть не з плодом. Так відбувається створення моральної паніки", – наголосила Людмила Малес.

Раніше йшлося про те, що Польща стрімко наближається до офіційної заборони абортів із впровадженням кримінальної відповідальності за переривання вагітності. 

У п'ятницю, 23 вересня, у Польському сеймі обговорювалися 2 законопректи щодо абортів – один цілковито забороняє переривати вагітність, а інший – дозволяє аборт до 12 тижня вагітності.

Першу пропозицію представив комітет законодавчої ініціативи "Стоп аборт" ("Stop Aborcji"). Вона передбачає введення повної заборони на аборти і кримінальну відповідальність для тих, хто спричинить смерть ненародженої дитини.

Польща стрімко наближається до офіційної заборони абортів із впровадженням кримінальної відповідальності за переривання вагітності. Фото photomim/Depositphotos

Проект іншого комітету, "Рятуймо жінок" ("Ratujmy Kobiety") – "Про права жінок і свідоме батьківство". Він пропонував лібералізувати правила й дозволити жінці робити аборт до кінця 12-го тижня вагітності.

Депутати не підтримали законопроект про повну заборону абортів в цілому. Вони проголосували за його доопрацювання та залучення Комісії справедливості й прав людини.

Висловити свою позицію щодо свідомого переривання вагітності вирішили не тільки мешканці Польщі, а й українські користувачі соцмереж, викладаючи пости із із хештегами#czarnyprotest#чорнийпротест#blackprotest, додаючи слова "Моє тіло – моє діло".


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