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Уряд підтримав законопроект МОН по реформуванню профтехосвіти

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05.10.2016
Законопроект Міністерства освіти і науки "Про професійну освіту" підтриманий на засіданні уряду.

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду у середу.

Як пояснила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час презентації проекту закону, він має на меті вирішити основні виклики, які є у профтехосвіті: невідповідність сучасного ринку праці системі освіти, а також потреба модернізувати систему управління і фінансування професійної освіти у зв’язку з процесами децентралізації, яка зараз відбувається.

"Цей закон передбачає два рівні професійної освіти: професійна-технічна освіта та вища професійна освіта. Закон визначає, що професійна освіта буде управлятись на рівні обласному, а також на рівні міст обласних центрів", - зауважила Гриневич

"Законопроект враховує потреби регіонів у частині вдосконалення професійної освіти, забезпечення збалансованості пропозиції освітніх послуг, які надаються професійно-технічними навчальними закладами з реальними потребами регіональних ринків праці", - додала Гриневич.

Вона зауважила, що закон "передбачає освітню субвенцію на здобуття загальної середньої освіти на місцях для професійно-технічних навчальних закладів".

Як відомо, професійно-технічна освіта з 2017 року буде фінансуватися з кількох джерел.

Перше– державна субвенція на здобуття повної загальної середньої освіти у професійно-технічному навчальному закладі.

Друге – це два види замовлення на підготовку робітничих кадрів: державне, що пов’язане з професіями національного значення, а також регіональне, яке здійснює область.

Проектом Закону України "Про державний бюджет України на 2017 рік" передбачено, що видатки на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах будуть здійснюватися з обласних бюджетів, бюджетів міст – обласних центрів та бюджету м. Києва.

Як відомо, у Верховній раді України зареєстровано законопроект номер 5160 "Про професійну освіту в Україні" авторства депутатів Дмитра Добродомова, Богдана Матківського, Олега Мусія та Андрія Антонищака.

22 вересня його одержано Верховною радою, а 26 вересня надано для ознайомлення.

Українська правда. Життя


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