Рада прийняла багатостраждальний закон про смс-благодійність

06.10.2016

Фото mobilemarketingmagazine.com

Верховна Рада скасувала збір на обов'язкове державне пенсійне страхування для послуг з відправлення благодійних текстових повідомлень.

За прийняття в цілому законопроекту №2297 проголосували 299 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Благодійним текстовим повідомленням називається повідомлення, відправлене на телефонний номер, визначений оператором телекомунікацій для збору грошей на благодійні цілі.

Отримавши благодійне повідомлення, оператор телекомунікацій зобов'язується перерахувати кошти відповідному бенефіціару на благодійні цілі в розмірі, визначеному в публічному договорі.

За відправлення благодійного повідомлення з абонента знімається плата в розмірі, не більшому від собівартості такої послуги.

Законопроект визначає, що операції оператора телекомунікацій із перерахування коштів на добродійну діяльність за текстовими повідомленнями не вважаються фінансовими.

Як пояснював "Український форум благодійників", прийняті закони потрібні для того, аби благодійні фонди позбулися практики збору пожертв на приватні банківські картки, а добродійники зрозуміли, що перераховуючи на приватну картку вони породжують непрозорість.

Український форум благодійників також наводить кілька фактів про СМС-благодійність.

- СМС-благодійність успішно працює в усьому світі.

- В українському законодавстві до прийняття закону не було поняття благодійних СМС, вони оподатковувалися на рівні комерційної послуги.

- Благодійні текстові і голосові повідомлення – доступний для кожного спосіб зробити пожертву. Для цього не потрібно йти до банку або розбиратися в інтернет-платежах.

- СМС-благодійність – це безпечно. Готівковий збір пожертв і збір на персональні картки несе ризики шахрайства, надання допомоги через мобільний стає надійною альтернативою.

- Благодійні СМС дозволяють швидко збирати великі суми у кризових ситуаціях.

- Мобільні оператори не отримують прибутку від адміністрування благодійних СМС.