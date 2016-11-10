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Апологет "народних республік" представить у Києві "рух батьків проти корупції у школі"

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10.11.2016
Фото nnovosti.info
10 листопада у Києві запланована прес-конференція "Презентація Всеукраїнського батьківського руху проти корупції в системі освіти".

Очільник цього руху та ініціатор прес-конференції – прихильник "народних республік" та делегат від так званої ХНР ("Херсонської народної республіки") у Ялті на з’їзді "народних республік" в серпні 2014 року – Олександр Гуляєв.

Головного спікера прес-конференції Гуляєва також добре знають у Херсоні як відкритого сепаратиста та активіста "Українського вибору" Віктора Медведчука, – повідомляє співзасновник ініціативи "Народний тил" Роман Сініцин.

"Під час Революції гідності той закликав Януковича "втопити Майдан у кров". У 2014 році Гуляєв представляв "Херсонську народну республіку" на з’їзді "народних республік" в окупованій Ялті (серед інших учасників були заявлені лідери терористів Ігор Гіркін та Олексій Мозговой)", – написав Сініцин у Facebook.

Ще один спікер, Віктор Марченко, теж є представником "Українського вибору".

Тепер Гуляєв із заступником Марченком діють під гаслами боротьби з корупцією у шкільній галузі, підбурюючи "викраденням із кишень українців близько 1,5 мільярдів гривень на благодійні фонди при школах".

Так званий Всеукраїнський батьківський рух нібито відстоюватиме інтереси батьків у школах та даватиме їм юридичну й медійну підтримку.


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КОМЕНТАРІ - 2
dnipro _ 10.11.2016 13:19
"прикольний" персонаж...

якщо це правда, то незрозуміло чому сбу дозволяє йому це робити.

хнр з медведчуком - сепаратизм - суд - тюрма.
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sensor+2 _ 10.11.2016 13:07
Думаю что уже не представит :)

ВОт почему ОНО не представлено СБУ вот это непонятно.
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