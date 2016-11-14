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Україна і Росія мають бути одною державою? МОН пояснило скандальне опитування школярів

Україна і Росія мають бути одною державою? МОН пояснило скандальне опитування школярів

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14.11.2016
Фото language-policy.info
У відповідь на дискусію про опитування серед учнів 7-11 класів щодо медіаграмотності, МОН пояснило, що анкетування провели для визначення, наскільки школярі розрізняють маніпуляцію та пропаганду та правдиву інформацію.

Директор департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти МОН 24 жовтня 2016 року Юрій Кононенко розіслав листа місцевим органам управління освіти з клопотанням провести опитування серед учнів 7-11 класів щодо медіаграмотності.

Питальник сертифікувала Академія педагогічних наук України, анкетування проводилося за підтримки проекту розвитку незалежних ЗМІ та підвищення професійного рівня журналістів Mymedia.

Анкету разом зі звинуваченнями у навмисних антидержавних діях опублікувала на своїй сторінці у Facebook громадська діячка Лариса Ніцой.

Прес-служба МОН, у свою чергу, пояснює, що більшість анкет були створені українською мовою, лише частина з них – російською для проведення опитування у східних регіонах України.

З приводу контраверсійних запитань, у відомстві говорять, що опитування було створене для перевірки учнів на чутливість до пропаганди та маніпуляцій у ЗМІ. Саме тому запитання сформульовані таким чином і стосуються почасти конфліктних для України тем.

"Науковці через опитувальник застосовують психологічні прийоми та маніпулюють свідомістю дітей, нав’язуючи їм думку, що Україна може бути поділена на окремі країни або думку, що Україна – це "єдіная страна з Росією", – пише Ніцой.

Фото facebook.com/larysa.nitsoi

За словами активістки, опитувальник створений російською мовою та містить питання  на зразок, "Я б хотів, щоб Україна приєдналася до політичного й економічного союзу з Росією", "Я б не голосувала за кандидата-жінку на пост президента", "Українська та російська культура абсолютно однакові" та інші.

Дітям запропоновано обрати варіант відповіді від абсолютної згоди до категоричної незгоди з твердженням.

Фото facebook.com/larysa.nitsoi

"Україна – унітарна, соборна, цільна країна – інших варіантів не дано. Зі своєю культурою, самобутністю, історією і мовою. Нас знищують. Через мову, через несформовану свідомість наших дітей. Це гібридна війна, і отакий опитувальник – це її елемент", – вважає Ніцой.

Фото facebook.com/larysa.nitsoi


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КОМЕНТАРІ - 2
Peter Blood _ 14.11.2016 15:57
До ср...ки всі ці "опитування" у школах від всім ненависної кієвскої олігархічної бандовлади! Подолана корупція у тих чи інших видах у цих школах чи створені елементарні людські умови навчання у всіх школах України=Руїни! Тільки бойкот всіх тких "антидержавних ініціатив" від кацапів-політиканів від МОНу!!!
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San Itar _ 14.11.2016 14:19
Чому там немає, наприклад, запитання «Чи треба Порошенка підвісити за якусь частину тіла на стовпі? Уточніть, за яку саме», щоб перевірити, наскільки школярі засвоїли норми поведінки в цивілізованому суспільстві? Це взагалі якась дика маячня! Нормальній людині й на думку не спаде ставити такі ідіотські запитання. Та ще й дітям! Та ще й у школі! Хто там сидить у міносвіти? Послідовники табачніка і путінці? Спитайте ще, чи не краще Україні капітулювати перед Ордою.
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