Україна і Росія мають бути одною державою? МОН пояснило скандальне опитування школярів

14.11.2016

Фото language-policy.info

У відповідь на дискусію про опитування серед учнів 7-11 класів щодо медіаграмотності, МОН пояснило, що анкетування провели для визначення, наскільки школярі розрізняють маніпуляцію та пропаганду та правдиву інформацію.

Директор департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти МОН 24 жовтня 2016 року Юрій Кононенко розіслав листа місцевим органам управління освіти з клопотанням провести опитування серед учнів 7-11 класів щодо медіаграмотності.

Питальник сертифікувала Академія педагогічних наук України, анкетування проводилося за підтримки проекту розвитку незалежних ЗМІ та підвищення професійного рівня журналістів Mymedia.

Анкету разом зі звинуваченнями у навмисних антидержавних діях опублікувала на своїй сторінці у Facebook громадська діячка Лариса Ніцой.

Прес-служба МОН, у свою чергу, пояснює, що більшість анкет були створені українською мовою, лише частина з них – російською для проведення опитування у східних регіонах України.

З приводу контраверсійних запитань, у відомстві говорять, що опитування було створене для перевірки учнів на чутливість до пропаганди та маніпуляцій у ЗМІ. Саме тому запитання сформульовані таким чином і стосуються почасти конфліктних для України тем.

"Науковці через опитувальник застосовують психологічні прийоми та маніпулюють свідомістю дітей, нав’язуючи їм думку, що Україна може бути поділена на окремі країни або думку, що Україна – це "єдіная страна з Росією", – пише Ніцой.

Фото facebook.com/larysa.nitsoi

За словами активістки, опитувальник створений російською мовою та містить питання на зразок, "Я б хотів, щоб Україна приєдналася до політичного й економічного союзу з Росією", "Я б не голосувала за кандидата-жінку на пост президента", "Українська та російська культура абсолютно однакові" та інші.

Дітям запропоновано обрати варіант відповіді від абсолютної згоди до категоричної незгоди з твердженням.

Фото facebook.com/larysa.nitsoi

"Україна – унітарна, соборна, цільна країна – інших варіантів не дано. Зі своєю культурою, самобутністю, історією і мовою. Нас знищують. Через мову, через несформовану свідомість наших дітей. Це гібридна війна, і отакий опитувальник – це її елемент", – вважає Ніцой.