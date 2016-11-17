Депутати збурились через слово "ґендер", голосуючи законопроект про домашнє насильство

17.11.2016

Фото lucidwaters/Depositphotos

Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону "Про запобігання та протидію домашньому насильству" з вилученням слів "ґендер" та "сексуальна орієнтація".

За відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів.

Законопроект має на меті прибрати неузгодженості в законодавстві.

Адже наразі у в ньому відсутнє визначення ґендерно зумовленого насильства, у якого є багато проявів (домашнє насильство, зґвалтування, фізичні напади, переслідування, сексуальні домагання тощо).

Крім того, законопроектз усіма формами ґендерно зумовленого насильства.

А також покращення роботи служб підтримки потерпілих від насильства.

Крім того, дитина, яка є свідком насильства, визнається жертвою і отримує весь комплекс допомоги.

Водночас, переважну більшість обговорення нардепи звели до того, що слово "ґендер" має бути вилучений з тексту законопроекту.

Нардеп Ірина Луценко наголосила, що "З цього законопроекту буде вилучене поняття ґендеру як таке. Буде відрегульовано поняття сексуальної орієнтації виходячи з християнських цінностей цього залу".

Як зауважила заступник міністра соціальної політики Наталія Федорович під час виступу у ВРУ, "Ми вилучаємо поняття ґендер із цього законопроекту і ніяких згадок про сексуальну орієнтацію в законопроекті нема. Ми врахуємо всі ваші зауваження і насправді законопроект – це документ який спрямований на протидію насильству. Тут не стоїть жодного поняття про сексуальну орієнтацію".

Зрештою, саме у такому формулюванні "Проголосувати за основу, з вилученням усіх згадок про гендер по всьому тілі закону" проект закону був проголосований за основу.

Щорічно 100-150 тисяч осіб зазнають домашнього насильства. Фото sdecoret/Depositphotos

Як зауважила під час свого виступу Наталія Федорович, щорічно 100-150 тисяч осіб зазнають домашнього насильства.

За даними, які навела Ірина Луценко, щороку 3 млн дітей стають свідками чи жертвами домашнього насильства.

"Зі 100% жінок, які потрапляють до лікарні швидкої медичної допомоги, 50% – це побиті вагітні жінки. Всі вони народжують хворих дітей", - додала Луценко.

За озвученими нею даними, "95% шлюбів розриваються через домашнє насильство".

Водночас, Верховна рада не ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.

Проект закону передано на доопрацювання в Комітет у закордонних справах.

Українська правда. Життя