Близько сотні студентів простояли під університетом зі скотчем на обличчі на знак протесту. Фото

21.11.2016

Студенти Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого влаштували мовчазний протест проти бездіяльності керівництва ВНЗ.

Студенти обурюються скороченням годин навчання з профільних предметів. Адже це прямо впливає на якість освіти в університеті.

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Активісти вказують, що адміністрація КНУТКіТ імені Карпенка-Карого

"Ми розуміємо, що більшість цих проблем виникає через недофінансування з боку держави, але нам не зрозуміла відсутність жодних спроб щодо залучення спонсорів", - кажуть студенти.

Фото Іллі Максименка

Вони також протестують проти підвищення вартості навчання за контрактом та обмеження часу перебування студентів в будівлі університету до 20:00.

"Це питання особливо турбує студентську громаду, бо така ситуація призводить до значного скорочення часу на репетиції, що в результаті прямо впливає на професіоналізм майбутніх випускників", - зауважують студенти.

Студенти обурюються скороченням годин навчання по профільним предметам. Адже це прямо впливає на якість освіти в університеті. Фото Іллі Максименка

Вони також обурюються підвищенням вартості навчання за контрактом на фоні погіршення умов навчання. Фото Іллі Максименка

І загалом протестують проти "Невиконанням службових обов’язків адміністрацією університету". Фото Іллі Максименка

Фото Іллі Максименка

Фото Іллі Максименка

"Українська правда. Життя"