ЗНАЙТИ
Українська правда
Життя
Наука і технології

Утримання сільського учня коштує до 60 тисяч гривень на рік

Здоров'я

5 вчинків, які допоможуть уникнути застуди. Лікарі так роблять

Суспільство

"Вище носа". Ньюйоркці написали в метро, що думають про вибори

Додаткові потяги на новорічні свята. "Укрзалізниця" обіцяє 72 тисячі місць

Версія для друку Коментарі 0
21.11.2016
На новорічні свята Укрзалізниця призначила 9 додаткових поїздів.

Так, у період з 22 грудня по 4 січня 2016 року курсуватимуть такі додаткові поїзди:

№191/192 Київ – Львів, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2 січня, зворотно 29, 30 грудня та 1, 2 січня.

№197/198 Київ – Ковель (30, 31 грудня), з Ковеля 30 грудня, 1 січня.

№206/205 Миколаїв – Київ, відправлення з Києва 24, 25, 29, 30, 31 грудня, 1 січня, зворотно 24, 25, 29, 30, 31 грудня.

№223/224 Київ – Одеса, відправлення з Києва  30, 31 грудня, з Одеси – 30 грудня, 1 січня.

№180/179 Київ – Дніпро, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2 січня, зворотно з Дніпра 29, 30 грудня, 1, 2 січня.

№228 Одеса – Львів, з Одеси 23-30 грудня, 1-4 січня, зі Львова 24-31 грудня, 2-4 січня.

№270/269 Одеса – Харків, відправлення з Одеси 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2 січня, зворотно 23, 24, 27, 29, 31 грудня та 3 січня.

№231 Дніпро – Івано-Франківськ, із Дніпра 23-30 грудня, 1-4 січня, зворотно 24-31 грудня, 2, 3 січня.

№212 Запоріжжя – Дніпро – Львів, із Запоріжжя 29 грудня, 2, 4 січня, зворотно 30 грудня, 3 січня.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

Українка створила новорічний дизайн для чашок Starbucks

Також на передноворічні дати збільшено періодичність курсування 5 популярних цілорічних поїздів:

№63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, відправлення з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня, зворотно з Одеси – 25, 27, 29 та 31 грудня.

№134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ, відправлення з Миколаєва 26, 27, 29, 30, 31 грудня, зворотно 27, 28, 30, 31 грудня та 1 січня.

№136 Одеса – Чернівці, відправлення з Одеси 24, 26, 28, 30, 31 грудня, із Чернівців – 25, 27, 29, 31 грудня та 1 січня.

№148 Одеса – Київ,  відправлення з Одеси 24, 26, 28, 30 грудня, з Києва – 25, 27, 29, 31 грудня.

№95/96 Черкаси – Львів, здійснить рейс з Черкас 30 грудня, зі Львова – 31 грудня.

Завдяки цьому пасажирам запропоновано додатково понад 72 тисяч місць у різних напрямках.

"Квитки вже доступні на офіційному онлайн-сервісі "Укрзалізниці" з продажу та бронювання квитків booking.uz.gov.ua, а також в залізничних касах", – обіцяє прес-служба підприємства.

"Укрзалізниця" обіцяє відстежувати попит на перевезення на новорічні свята та в разі потреби призначати додаткові поїзди.


powered by lun.ua
КОМЕНТАРІ - 0
КОЛОНКИ

Ольга Балашова
Мистецтво пригадування: про що говорить виставка "Горизонт подій" у Мистецькому Арсеналі

Виставка "Горизонт подій" в "Мистецькому Арсеналі" дає можливість широкій аудиторії помислити українську трагедію останніх кількох років разом з війною, анексією та гуманітарною катастрофою на сході країни як частину планетарних світоглядних зрушень, а не лише як локальну проблему.

БЛОГИ
Суспільство
Галина Титиш, Зоя Звиняцьківська, УП

Мучать в школі. Як сприяти мирному вирішенню конфліктів в освітньому середовищі

Ольга Ситнік

Перегони з часом. Тео Хаубен про міський активізм, подолання труднощів і мудрішання українців

Олексій Братущак

Студенти, які змінюють країну

Роксана Касумова

Вражаюча ціна медалі. Історії представників команд Паралімпіади

Ірина Виртосу

Гроші партій. Ґендерна квота депутатів

Марися Рудська

Пернатий світ. Ті, без кого важко уявити сучасне місто

Тетяна Ушиніна

Киев глазами архитектора. Виктор Зотов: красота не спасает, а убивает

НОВИНИ

Папа римський Франциск дозволив прощення абортів

Сьогодні, 14:37
© 2007-2016, Українська правда.
Використання матеріалів сайту дозволено лише з посиланням (для інтернет-видань - гіперпосиланням) на "Українську правду. Життя" Матеріали з позначеннями СПЕЦПРОЕКТ, PROMOTED, ЗА ПІДТРИМКИ - публікуються на правах реклами
НОВИНИПУБЛІКАЦІЇКОЛОНКИАФІШАФОТО/ВІДЕОІНТЕРВ'ЮОПИТУВАННЯАРХІВЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОКРЕКЛАМА НА САЙТІ
КУЛЬТУРАСуспільствоНаука і технологіїОсобистостіЗдоров'яПодорожіМодаЇжа та виноПоранені в АТОВоїни добра
АВТОРИЗАЦІЯ
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте