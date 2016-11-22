ЗНАЙТИ
Українська правда
Життя
Наука і технології

Частка жінок-програмістів в Україні зросла вдвічі

Суспільство

Гроші партій. Ґендерна квота депутатів

КУЛЬТУРА

Никита Кадан: Как художник я пытаюсь противостоять обману

Нацрада: "Інтер" – єдиний з телеканалів, який відмовився захищати дітей від насильства

Версія для друку Коментарі 2
22.11.2016
"Інтер" відмовився підписати саморегулівний акт, що спрямований на захист дітей у медіа.

Про це повідомляється на сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Робоча група при Нацраді вже давно працювала над документом, який регулюватиме висвітлення сексуальної експлуатації та сексуального насильства у ЗМІ, щоб захистити дітей від додаткової травматизації.

У європейських країнах розроблено багато і національних, і міжнародних документів, присвячених цим питанням. Для України це лише початок діалогу.

Перший заступник голови Нацради Ольга Герасим’юк уточнила, що на робочій групі було узгоджено акт, який декларує спільну позицію мовників щодо захисту дітей при залученні їх до програм і передач, в яких ітиметься про сексуальне насильство, та необхідність розробки методичних психологічних рекомендацій для виробників такого телевізійного продукту.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

Депутати збурились через слово "ґендер", голосуючи законопроект про домашнє насильство

Медіа-групи заявили про готовність підписати цей акт узгодження.

Група StarLightMedia, яка власне і запропонувала роботу в такому форматі, одна з перших надала підписаний документ, також його вже підписали група "1+1 Медіа" і Незалежна асоціація телерадіомовників, інші мають зробити це найближчим часом.

"Лише група "Інтер" після фінального засідання, де всі досягли згоди й домовилися про те, що керівники каналів підпишуть цей акт, раптом надіслала листа за підписом члена правління Леоніда Бігунова-Новікова, заявивши в ньому, що норм чинних законів достатньо", – повідомили у Нацраді.

"Таким чином, це буде єдина на ринку група, що відмовляється виробляти певні правила саморегулювання, які мають бути чіткі і зрозумілі для всіх", – зазначили представники регулятора.

"Це дивно, бо на всіх засіданнях робочої групи таких застережень представники "Інтера" не висловлювали", – кажуть у відомстві.

В рамках робочої групи фахівці Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України розробили проект Психологічних рекомендацій захисту дитини при залученні її до медіа-виробництва. Цей проект нині винесено на обговорення.

Після узгодження всіх позицій мовників, психологів, медіа-юристів, громадськості і регулятора ці методичні рекомендації будуть опубліковані на сайті Національної ради та стануть у пригоді для всіх ЗМІ.
КОМЕНТАРІ - 2
Vladimir Khotenko _ 22.11.2016 15:57
Volodymyr Parkhomenko:
Тут, скорее, кто-то не любит "Интер"...
Відповісти | З цитатою
Volodymyr Parkhomenko _ 22.11.2016 15:52
– …предлагаю вам взять несколько журналов – в пользу детей Германии. По полтиннику штука!
– Нет, не возьму.
– Но почему вы отказываетесь?
– Не хочу.
– Вы не сочувствуете детям Германии?
– Сочувствую.
– А, полтинника жалко…
– Нет.
– Так почему же?
– Не хочу.

– Знаете ли, профессор, если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать!
– За что?!.
– А вы не любите пролетариат!
– Да, я не люблю пролетариат…
Відповісти | З цитатою
Усі коментарі
КОЛОНКИ

Леся Литвинова
Больница прошлого. Когда столичная клиника впечатляет даже видавших многое

Толком рассмотреть место, куда я попала, я смогла уже на второй-третий день. Нет, не то, что б я раньше больниц не видела. Разных. Всяких. Но все равно впечатлило.

БЛОГИ
Суспільство
Галина Титиш, УП

Будь другом. Наставники о том, как можно помогать сиротам

Галина Титиш, Зоя Звиняцьківська, УП

Мучать в школі. Як сприяти мирному вирішенню конфліктів в освітньому середовищі

Ольга Ситнік

Перегони з часом. Тео Хаубен про міський активізм, подолання труднощів і мудрішання українців

Олексій Братущак

Студенти, які змінюють країну

Роксана Касумова

Вражаюча ціна медалі. Історії представників команд Паралімпіади

Ірина Виртосу

Гроші партій. Ґендерна квота депутатів

Марися Рудська

Пернатий світ. Ті, без кого важко уявити сучасне місто

НОВИНИ

Нацрада: "Інтер" – єдиний з телеканалів, який відмовився захищати дітей від насильства

Сьогодні, 15:23
© 2007-2016, Українська правда.
Використання матеріалів сайту дозволено лише з посиланням (для інтернет-видань - гіперпосиланням) на "Українську правду. Життя" Матеріали з позначеннями СПЕЦПРОЕКТ, PROMOTED, ЗА ПІДТРИМКИ - публікуються на правах реклами
НОВИНИПУБЛІКАЦІЇКОЛОНКИАФІШАФОТО/ВІДЕОІНТЕРВ'ЮОПИТУВАННЯАРХІВЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОКРЕКЛАМА НА САЙТІ
КУЛЬТУРАСуспільствоНаука і технологіїОсобистостіЗдоров'яПодорожіМодаЇжа та виноПоранені в АТОВоїни добра
АВТОРИЗАЦІЯ
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте