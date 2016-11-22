Нацрада: "Інтер" – єдиний з телеканалів, який відмовився захищати дітей від насильства

22.11.2016

"Інтер" відмовився підписати саморегулівний акт, що спрямований на захист дітей у медіа.

Про це повідомляється на сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Робоча група при Нацраді вже давно працювала над документом, який регулюватиме висвітлення сексуальної експлуатації та сексуального насильства у ЗМІ, щоб захистити дітей від додаткової травматизації.

У європейських країнах розроблено багато і національних, і міжнародних документів, присвячених цим питанням. Для України це лише початок діалогу.

Перший заступник голови Нацради Ольга Герасим’юк уточнила, що на робочій групі було узгоджено акт, який декларує спільну позицію мовників щодо захисту дітей при залученні їх до програм і передач, в яких ітиметься про сексуальне насильство, та необхідність розробки методичних психологічних рекомендацій для виробників такого телевізійного продукту.

Медіа-групи заявили про готовність підписати цей акт узгодження.

Група StarLightMedia, яка власне і запропонувала роботу в такому форматі, одна з перших надала підписаний документ, також його вже підписали група "1+1 Медіа" і Незалежна асоціація телерадіомовників, інші мають зробити це найближчим часом.

"Лише група "Інтер" після фінального засідання, де всі досягли згоди й домовилися про те, що керівники каналів підпишуть цей акт, раптом надіслала листа за підписом члена правління Леоніда Бігунова-Новікова, заявивши в ньому, що норм чинних законів достатньо", – повідомили у Нацраді.

"Таким чином, це буде єдина на ринку група, що відмовляється виробляти певні правила саморегулювання, які мають бути чіткі і зрозумілі для всіх", – зазначили представники регулятора.

"Це дивно, бо на всіх засіданнях робочої групи таких застережень представники "Інтера" не висловлювали", – кажуть у відомстві.

В рамках робочої групи фахівці Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України розробили проект Психологічних рекомендацій захисту дитини при залученні її до медіа-виробництва. Цей проект нині винесено на обговорення.

Після узгодження всіх позицій мовників, психологів, медіа-юристів, громадськості і регулятора ці методичні рекомендації будуть опубліковані на сайті Національної ради та стануть у пригоді для всіх ЗМІ.