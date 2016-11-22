Тепер жінки можуть займати більше посад в армії

22.11.2016

Жінки зможуть претендувати на 63 додаткові посади у Збройних силах України.

Відповідні зміни внесено до "Тимчасового переліку військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців".

Заступник міністра оборони Ігор Долгов уточнив, що "раніше кількість посад, які могли займати жінки, та визначення рівня оплати їх праці, були суттєво обмежені".

Розробили також нові стандарти фізичної військової підготовки з урахуванням прогнозованого зростання чисельності військовослужбовців-жінок.

Сьогодні у Збройних Силах України проходять військову службу і працюють 49,552 жінки.

Серед них 17,147 військовослужбовців-жінок (8,5% від загальної чисельності військовослужбовців), у тому числі 2 540 офіцери (5,3%), 14,607 солдат і сержантів (9,4%) та 32405 цивільного персоналу.

Тільки з початку 2016 року у лавах вітчизняного війська кількість військовослужбовців-жінок збільшилась на 5,8% від загальної кількості прийнятих, з них 55 осіб були прийняті на офіцерські посади.

Понад 2,000 жінок визнані учасниками бойових дій.

У Збройних Силах України проходять військову службу і працюють 49,552 жінки. Фото Міноборони

Долгов також повідомив, що бюджеті-2017 передбачено видатки на потреби в новому обладнанні та матеріально-технічних ресурсах для військовослужбовців-жінок: додаткові місця проживання, умивальні кімнати та туалети для організації належних умов несення служби військовослужбовців-жінок.

Також в перспективі будуть включені ґендерні теми у навчальний план військових вищих навчальних закладів та адаптовані теми психологічної підготовки у військових частинах і підрозділах.

"Українська правда. Життя"