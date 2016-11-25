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Без чорного і свічок. Українцям пропонують новий символ Голодомору

Версія для друку Коментарі 7
25.11.2016
Українцям пропонують новий візуальний образ до теми Голодомору.

З такою ініціативою виступив проект Експертний Корпус, який звернулися до дизайнера та ілюстратора Богдана Гдаля із проханням поміркувати на цю тему.

Він спробував переосмислити цю тему та абстрагувався від усталених символів Дня Пам'яті – чорних кольорів та зображення свічки.

"Мені видалася цікавою ідея подати вир із зерен, які собою символізують душі. Зображення показує всю трагедію без оцінок. Глядач дивиться на все збоку, не маючи можливості щось змінити. Але може робити висновки", – пояснює Богдан.

 Українцям пропонують новий візуальний образ до теми Голодомору

Експертний Корпус та художник не претендують на жодні авторські права та закликають використовувати новий символ на роковини Голодомору, які щорічно вшановуються у четверту суботу листопада. Цього року це 26 листопада.

Зазвичай по всій Україні у цей день відбувається акція "Запали свічку", в рамках якої всі охочі несуть свічки до пам'ятників та запалюють їх у вікнах своїх домівок.
КОМЕНТАРІ - 7
Ruslan Boyko _ 25.11.2016 18:38
Артур Невский:
пришло сюда из-за поребрика, испортило воздух и ушло. Типичное росийское БЫДЛО!
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Артур Невский _ 25.11.2016 18:16
Перечеркнутый шмат сала - вот лого. Задолбали свои анусы постить
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Liudmyla Taran _ 25.11.2016 17:54
З одного боку, прочитується образ жорен - нехай заабстраговано. Але на цьому тлі конкретизована метафора людей-зерен - із іншого ряду...
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Lev Mrykhin _ 25.11.2016 17:38
Красиво. Эстетично. Достаточно оригинально. Поддерживаю..!
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Олександр Палій _ 25.11.2016 17:38
Potting Soil:
Ну це тіпа "міняти-міняти-міняти, аж допоки і сам головний символ не забудеться, і оскомину кожному вся ця метушня, разом із тим обридлим всім Голодомором, не наб'є ! "?
Це тіпа як переселення народів, коли і кінців не зв"яжеш вже лише через 100 років?
І можна буде кожного, хто підніме цю тему, як Нищук, крутити в баранячий ріг?
Хто автор ідеї? Сам Головний Свинособачий Карлик?
Мудро. дякую.
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КОЛОНКИ

Вікторія Пантюшенко
675 днів полону. Життя, розділене надвоє

Я не можу вже мовчати. Мій чоловік пішов захищати свою країну, був у пеклі біля Донецького аеропорту, виконав свій обов'язок. Натомість держава не може або не хоче знайти шлях звільнення Богдана та інших хлопців з полону.

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