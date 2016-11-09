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Американці на виборах також схвалили марихуану, евтаназію та смертну кару

Версія для друку Коментарі 3
09.11.2016
Шість американських штатів легалізували марихуану.

8 листопада в США обирали не тільки президента, яким став Дональд Трамп, а й голосували за ряд змін, пов'язаних з різними сферами життя, пише The Guardian.

За легалізацію наркотика проголосували у штатах Каліфорнія, Массачусетс, Невада, Флорида, Північна Дакота, Анканзас. При цьому Арізона стала першим штатом, де жителі проголосували проти такої ініціативи.

Фахівці прогнозують, що узаконення продажу марихуани зможе додатково принести місцевим бюджетам близько 22 млрд доларів до 2020 року.

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Крім того, у Небрасці і Каліфорнії проголосували за повернення смертної кари для особливо жорстоких злочинців.

Також ряд штатів проголосував за зміну мінімальної заробітної плати. Тепер за годину роботи в штаті Вашингтон можна заробити від $13,50, у Арізоні – до $12, в Мені – до $15.

Більшість жителів штату Колорадо проголосували за евтаназію. Зазначається, що цим правом зможуть скористатися невиліковно хворі віком від 18 років, яким, за прогнозами лікарів, залишилося жити не більше півроку.


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КОМЕНТАРІ - 3
_ 09.11.2016 13:38
Курение и уровень мышления ни при чём.

Американцы разделились поровну, поэтому обобщения неуместны. А если поспрашиваете (послушаете, почитаете) о мотивах голосовавших за Трампа, то это:

1) желание остановить раздражающую экспансию всяких розово-голубых меньшинств
2) боязнь бесконтрольного наплыва иммигрантов и нелегалов
3) перспектива войны с Россией никого не радует
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Юрий Корольков _ 09.11.2016 13:12
Выборы показали, что по уровню мышления на выборах американцы присоединились к россиянам,
грузинам, украинцам (восточным), казахам, туркменам, белороуссам, киргизам. таджикам, молдованам,
Поздравляю американцев.
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Сергій Титарчук _ 09.11.2016 12:58
Накурились и проголосовали за Трампа , также как было в Донецке напились и проголосовали за Якуневича
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