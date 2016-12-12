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Учасниця Pussy Riot закликала поборотися за Олега Сенцова. Відео

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12.12.2016
Учасниця панк-рок-гурту Pussy Riot Марія Альохіна виступила із підтримкою засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова під час церемонії вручення нагороди European Film Awards 2016 11 грудня.

Відео її звернення опублікували на Facebook-сторінці премії. Вона представилася і одягла рожеву балаклаву, розповівши:

"Кілька років тому я зробила один невеликий вчинок. Я зробила ось так і протягом сорока секунд кричала пісню проти Путіна. Людину, яку, я сподіваюся, ми всі не любимо. Після цього я провела два роки у в'язниці".

"Я тут, щоб поговорити про українського кінорежисера Олега Сенцова, вашого колегу, який навіть ось цього не робив. Олег Сенцов отримав термін 20 років в'язниці. Зараз він в Сибіру, в Якутську, це 10 000 кілометрів звідси. Погода в Якутську сьогодні -46 градусів за Цельсієм. Це дуже холодно", – продовжила вона.

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Альохіна прочитала фрагмент листа від Сенцова, наголошуючи, що 20 років у в'язниці для нього –це смерть. У листі йшлося: "Нас непросто зламати. Якщо нам доведеться стати цвяхами в кришку труни тирана, я б хотів стати одним з цих цвяхів. Просто знайте, що саме цей цвях не зламається".

"Я хочу сказати дуже просту річ. Я вірю, що суспільство сильніше, ніж будь-яка держава, тому що суспільство не має меж. І я вірю, по-справжньому вірю, що, як суспільство, ми можемо змінювати стан речей. Наостанок я хотіла б попросити вас встати за Олега і за його свободу", – сказала Альохіна.

Виступ Марії на своїй сторінці у Facebook опублікував політв'язень Геннадій Афанасьєв.

Подія відбувалася у Вроцлаві (Польща). Після виступу Альохіної, переповнена зала встала і почала аплодувати.
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