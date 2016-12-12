Учасниця Pussy Riot закликала поборотися за Олега Сенцова. Відео

Відео її звернення опублікували на Facebook-сторінці премії. Вона представилася і одягла рожеву балаклаву, розповівши:
"Кілька років тому я зробила один невеликий вчинок. Я зробила ось так і протягом сорока секунд кричала пісню проти Путіна. Людину, яку, я сподіваюся, ми всі не любимо. Після цього я провела два роки у в'язниці".
"Я тут, щоб поговорити про українського кінорежисера Олега Сенцова, вашого колегу, який навіть ось цього не робив. Олег Сенцов отримав термін 20 років в'язниці. Зараз він в Сибіру, в Якутську, це 10 000 кілометрів звідси. Погода в Якутську сьогодні -46 градусів за Цельсієм. Це дуже холодно", – продовжила вона.
"Я хочу сказати дуже просту річ. Я вірю, що суспільство сильніше, ніж будь-яка держава, тому що суспільство не має меж. І я вірю, по-справжньому вірю, що, як суспільство, ми можемо змінювати стан речей. Наостанок я хотіла б попросити вас встати за Олега і за його свободу", – сказала Альохіна.
Виступ Марії на своїй сторінці у Facebook опублікував політв'язень Геннадій Афанасьєв.
Подія відбувалася у Вроцлаві (Польща). Після виступу Альохіної, переповнена зала встала і почала аплодувати.
Бабин Яр не перетворився на національне місце пам’яті, а наповнився численними новими пам’ятниками "окремим жертвам". Зараз їх на території Бабиного Яру двадцять дев’ять. Поки що вони живуть ізольованим один від одного життям, відстоюючи право на виключність пам’ятання "окремої групи".