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Кабмін схвалив 12-річну школу

Версія для друку Коментарі 5
14.12.2016
Кабмін схвалив Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування середньої освіти "Нова українська школа".

Відповідне рішення було прийнято на засіданні у середу.

Представляючи концепцію, міністр освіти і науки Лілія Гриневчи зауважила, що наразі лише 10% батьків задоволені станом нинішньої школи, а також 15% вчителів, 8% директорів шкіл.

"При цьому ми маємо на ринку праці дуже складу ситуацію, коли у нас є фактично працездатного населення всього трохи більше 16 мільйонів осіб і рівень зайнятості – 56%", - додала міністр. Це пов’язано з неякісною освітою, яку надає сучасна школа.

Вона також зауважила, що згідно з останніми дослідженнями, саме змін у середній освіті хочуть 76% українців. 

"І коли питають, де найбільш критична ситуація, знову вказують на середню освіту", - додала Гриневич.

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Згідно з концепцією нової української школи, передбачається перехід на 12-річне навчання і старт нової української школи вже у 2018-2019 навчальному році.

Концепція передбачає перехід від школи знань до школи компетентностей.

"Це не означає, що в школі пропадуть знання. Знання зараз накопичуються з драматичною швидкістю – діти вже не йдуть в школу за знаннями, для цього є інтернет, дуже багато різних ресурсів. Їх треба навчити, як ці знання використовувати, класифікувати, як відрізнити добро від зла і як знайти ті знання, які тобі потрібні для вирішення індивідуальної життєвої ситуації чи професійного виклику", - додала Гриневич.

Компетентності включають ядро знань, стійкі вміння та навички і цінності.

 

Їх в концепції 10: спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами, спілкування іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність та уміння вчитися впродовж життя.

А також – ініціативність і підприємливість, соціальна та громадська компетентність, обізнаність та самовираження у сфері культури, екологічна грамотність та здорове життя.

При цьому якраз останніх зі списку критично не вистачає українській школі, хоча саме вони дуже важливі для людини у ХХІ столітті.

Міністр також згадала, "5-10% тих найуспішніших дітей, які перемагають на всесвітніх олімпіадах".

"Ми можемо побудувати суспільство тільки через суспільство освіченого загалу. Тому що дуже часто ці 5-10% покидають країну, розбудовують економіку і стають кваліфікованими кадрами ті люди, які є в цілому в суспільстві. Тому нам треба дати можливість якісної освіти для всіх", - сказала міністр.

Гриневич також зауважила, що є "так звана ціна не роблення реформи".

"І вона вже стає на поверхні. Це погіршення конкурентоспроможності нашої освіти, збереження тенденції до зниження якості всіх видів освіти, бо середня освіта охоплює найбільшу кількість людей, зниження якості людського капіталу, і втрата науково-технічного потенціалу держави", - додала міністр.

 

Українська правда. Життя
КОМЕНТАРІ - 5
анжелика кубатина _ 14.12.2016 15:09
всё-таки копируете как попугаи польскую систему образования-начальная, гимназия , лицей. В Польше с 2017 отменяют её , потому что детям сложно менять коллективы- в начале в начальной школе подружились, затем переходят в гимназию , а там- новые дети, снова долгий процесс адаптации и после-лицей, опять новые лица.Из-за этого много поляков жаловались на это, а вы всё что худшее берёте себе!С 2017 в Польше хотят вернуть 8 классов и лицей , а гимназии ликвидируют!И это правильно!Процесс адаптации длится не пару недель поэтому поляки заботятся о своих чадах!Вас стоит хорошенько подумать прежде чем соглашаться!
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formalin _ 14.12.2016 15:07
12-річна освіта - це навіть не реформа. Можна і 20 років вирощувати баранів, особливо коли вчителі некомпетентні. Реформувати насамперед слід зміст освіти. Але оскільки у цій концепції немає розумного слова щодо підготовки вчителів - то все зрозуміло, чергове окозамилювання... І оце ж прямо з наступного року стрункими рядами молодь піде у нове майбутнє - при тій дебільній педосвіті, за якою жодної перспективи...
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Богдан Кондратюк _ 14.12.2016 15:06
Це все так! Але є 1 але! Хто дітей вчити буде??? Люди із Совковим мисленням?? Люди які вчились в Совку??? Щоб школярі були прогресивними, їх мають виховувати і вчити такі ж самі люди...щоб вони брали бриклад!

Як на Донбасі їх можуть навчити Патріотизму до України! Якщо там українську не розуміють...
12 років у школі проблему ніяк не вирішить
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Сергій Вяз _ 14.12.2016 14:59
Чумп Андрей:
Цель этой псевдореформы образования одна - на год задержать попадание на рынок труда молодежи и таким образом улучшить статистику по безработице.
В Україні немає проблем зі статистикою безробітніх. А от підігнати під європейські стандарти середньої освіти не завадить. Після 12 років освіти можна відразу буде вступати в європейський ВУЗ, а не вчитись ще один рік в українському ВУЗі після 11-річної школи.
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Чумп Андрей _ 14.12.2016 14:55
Цель этой псевдореформы образования одна - на год задержать попадание на рынок труда молодежи и таким образом улучшить статистику по безработице.
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