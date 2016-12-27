11-річний хлопчик підпалив себе заради відео в інтернеті

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27 грудня 2016

На Дніпропетровщині 11-річний хлопчик підпалив себе заради популярності в інтернеті. Його друзі були поруч і знімали все на відео.

У селищі Авангард Криворізького району Дніпропетровської області троє підлітків 11 і 15 років, після перегляду екстремальних відео в інтернеті, вирішили повторити їх, йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції Дніпропетровської області.

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11-річна дитина облила себе займистою речовиною та підпалила. Інші 2 товаришів знімали все це на відео. Але в останній момент щось пішло не так, як в оригіналі, де блогер після самопідпалу одразу пірнув у воду.

"На жаль, все закінчилося трагічно – 11-річний школяр у тяжкому стані, з 60% опіків тіла, госпіталізований до лікарні", – йдеться в повідомленні.

Батькам постраждалого хлопця може загрожувати покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі терміном від 2 до 5 років.

Наразі вирішується питання про внесення відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною). 
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