Батьки особливих дітей попросили Ляшка не розкидатися словом "даун"

Всеукраїнська благодійна організація "Даун Синдром", що об'єднує батьків людей із синдромом Дауна, обурилася висловлюваннями нардепа Олега Ляшка щодо цієї хвороби й опублікувала відкритого листа на його адресу.

12 і 17 січня Ляшко у своїх виступах некоректно і з очевидним дискримінаційним характером висловлюючись про дії Уряду вжив слово "даун".

Організація "Даун Синдром" виступила проти використання таких порівнянь, особливо публічними людьми, оскільки люди із синдром Дауна мають такі ж права як і будь-який українець.

Нардеп відмовився перепрошувати у чиновників, проте написав на Facebook, що "любить дітей сонця".

"По-перше, використання слова" даун "замість" людина з синдромом Дауна "некоректне й констатує Ваше зневажливе ставлення до осіб з такою хромосомної аномалією. По-друге, такі висловлювання дискредитують Вас як політичного діяча. Судячи з подальшої Вашої спроби відокремити" урядових даунів "від сонячних дітей, Ви розумієте неправомірність і неприпустимість подібних висловлювань", – йдеться у відкритому листі.

В організації "Даун Синдром" відзначили, що отримують багато звернень від батьків, схвильованих дискримінаційними висловлюваннями Ляшка.

"На превеликий жаль, вже не перший раз в гонитві за політичними рейтингами публічні люди дозволяють собі дискредитацію інвалідів перед багатомільйонною аудиторією ... Це підсилює упереджене ставлення суспільства до людей з особливими потребами", – зазначили в організації.