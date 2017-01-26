Станиця Луганська: війна з помідорами та огірками

– Мій прапрадід і прапрабабуся ще займалися городами! У мене фото є прадіда – оооот з такими вусами і відром огірків, – розповідає Маріанна.
|Прадід Андрій та прабабуся Варвара. Фото 1946 року
У Маріанни Нещерет, мабуть, найбільші теплиці у Станиці Луганській. Вона не тільки місцевий еколог і лікар Айболить станичнолуганських помідорів та огірків, а й лідер тепличників.
– У нас тут кооператив, 200 сімей, – розповідає Маріанна про традиційний промисел Станиці Луганської, яким тут займаються з покоління у покоління – вирощування овочів.
За її словами, 70% Станиці – це тепличники, які раніше, до війни, продавали свої врожаї на Луганськ і далі – Краснодон, Молодогвардійськ та Ровеньки.
А 30%, як тут кажуть, "молодь", яка до війни їздила на роботу в Луганськ.
До Луганська тут було 10 хвилин. Ну 20, якщо автобусом.
– Десять хвилин доїхати, хвилин 20 здати овощА, і назад – працювати, – переповідає Маріанна характерною говіркою.
|Маріанна Нещерет, яка має мабуть найбільші теплиці у Станиці Луганській
Тепер усе інакше.
Кожен кілометр до Луганська тут вимірюється не хвилинами, а гривнами. Перед блок-постом торік ціна на помідори була 15 грн за кг, одразу за блок-постом – уже 18 грн за кілограм, якщо довезеш до "Околиці" (ринок на краю Луганська – Л.Г.) – то 21 грн.
Між блокпостами десь півтора кілометри, але там розвалений міст. Дерев’яні перила вгору, дерев’яні перила вниз.
– Жінці це перенести неможливо, – переконує мене Маріанна.
Вона міцна, як і я, але говорить категорично:
– Один ящик – 25 кілограм. Доводиться наймати вантажників. Вони знімають ящики з тачки, переносять їх через "яму", знову вантажать на тачку, яку треба котити за другий блок-пост. Там наймати машину – щоб від "гори" довезти до ринку.
|Традиційний промисел Станиці Луганської, яким тут займаються з покоління у покоління. На фото літо 2016-го року
Така ситуація склалася тут не одразу, а тоді, коли, по-перше, 27 жовтня 2015-го у Станиці відкрили піший перехід на неконтрольовану територію, а по-друге, коли у квітні 2016 року ДФС дозволила проносити продукти на ту сторону – по 50 кг на людину.
– А до цього як? – питаю.
– А ніяк! – каже вона.
У 2014-му взагалі не торгували – були сильні бої, встигли посадити – не встигли зібрати.
У 2015-му – все погнило.
Два роки без збуту сильно вдарили по людях, що й без того натерпілися від війни.
– Ті, хто хотів заробити, під обстрілами заїжджали до нас з Харкова. Пропонували ціну по 50 копійок за кг. За найкращий товар. Сезон 2015-го для таких був овочевий клондайк, – згадує моя співрозмовниця.
З її інтонацій важко зрозуміти ставлення до тих людей. Так у прифронті люди зазвичай говорять про все, на що не в силах впливати, – чи то про стихію, чи то про війну.
|У 2014-му взагалі не торгували, бо не встигли зібрати. У 2015-му – все погнило. З квітня 2016-му возили по 50 кг на людину, щоб щось вторгувати. На фото літо 2016-го року
От, каже, приїздила така машина, а люди ледь не билися – всі хотіли хоч щось здати, а машина одна, і кілька днів, а то й тижнів, не буде ніякої, бо стріляють. А собівартість того кілограма – 6 гривень.
– Тільки сємєчка виходить 2 гривні, а її ж ще виростити, – каже вона так, ніби я не розумію.
Я слухаю її і теж уже не знаю, чи це добре продавати за 50 копійок, те що в собівартості 6 гривень, чи погано.
– У нас люди свиней годували огірками. Свиней, курок, качок ("утЄй" – каже Маріанна по-місцевому).
Овочі гнили тоннами.
Вона називає ім’я сусіда, в якого згнило 18 тонн огірків.
Потім відкрили перехід на Луганськ і дозволили носити овочі на той бік.
– Але і це напівлегально: легально у нас вугілля з Луганська на Щастя їздить, а по 50 кг продуктів дозволяють пронести для власного вжитку, але не для торгівлі. На КПП у Станиці на це допоки затуляють очі.
|На цих тачках в картатих сумках і чорних кульках на ту сторону їде м’ясо
– Ми возимо тачки на той бік, а ще ось тут торгуємо, – показує Маріанна на майданчик, де зараз стоять машини. – За таку торгівлю перший раз штраф 340 грн, другий – 1700.
– Ти хоч раз платила?
– Та яке платила?! Я на 1700 грн і не продам! Коли бачу, що йдуть військові, закриваю машину і від’їжджаю, – каже вона.
|На цьому майданчику, де зараз стоять мікроавтобуси та машини, влітку торгують
А ще Маріанна ходить на той бік. Щоб провезти тачку – 300-500 кг – збираються усі родичі. Бо подушне ж – 50 кг. Старі жінки і діти повертаються одразу, пройшовши КПП. Решта штовхає тачку далі – інших заробітків, ніж овочі, тут нема.
Стоять усі підприємства Станиці. Раніше тут працював "Євромікс" – завод, що виготовляв сухі будівельні суміші, був рибкомбінат на 70 ставків, "Дорбуд", "Сільгосптехніка", елеватор, багато людей працювало на залізниці.
Зараз тут можна в сезон влаштуватися тачечником – штовхати тачку з овочами, або вантажником, або підробляти таксистом – розвозити людей від КПП, коли автобуси вже не ходять . А автобуси тут зараз лише до 15.00.
|Здебільшого ці люди, які стовпилися на автостанції, підробляють таксистами – розвозять людей від КПП, коли автобуси вже не ходять
Тому головне питання для багатьох станичан, а чи дадуть торгувати.
– Ми привозили фахівця з логістики, – розповідає мені Брайан Мілаковський, експерт благодійної організації Mercy Corps, яка багато допомагає тепличникам і з пічками, і з будматеріалами, і з бізнес-консультаціями.
Висновки такі: Сіверодонецьк не є повноцінною заміною луганського ринку для тепличників. І не тільки тому, що в рази менший.
Туди їхати понад 2,5 години в один бік.
– Я не можу надовго залишити рослини, бо маю щодня на них дивитися і бачити, що вони хочуть – от сьогодні ця рослина хоче магній, а ця – збільшити дозу води, а на наступний день – треба знизити температуру, – пояснює Маріанна, чому надовго кидати теплицю не можна.
Коли вона говорить про магній і температури, я розумію, що вона намагається раціоналізувати те відчуття, яке тут є у багатьох, з ким я говорила – вони це люблять: копирсатися в землі, щоб родили рослини, щоб було, як у дідів. Вони ендеміки.
Вони працювали навіть тоді, коли навколо "все літало". Приміром, мама Маріанни, щоб надовго не полишати роботу, викопала собі землянку одразу біля теплиці – пересидить обстріл і назад, до роботи.
|Землянка Маріанниної мами. Фото Брайана Мілаковського. Літо, 2016
А ще дорога в Сівердонецьк – це не тільки багато часу, а й багато пального. Пальне – це дорого. Настільки дорого, що часом поїздка не варта помідорів.
Але найгірше – якість дороги. Десь від блок-посту з характерною назвою "Сталінград" і до Щастя – це дорога, яка будь-які помідори перетворить на томатний сік.
|Дорога до Щастя будь-які помідори перетворить на томатний сік
А консервація? А холодна логістика?
– Наша продукція – це ранній овоч. Такі овочі не консервують. У консервованому вигляді ми не конкуренти "Чумаку". Що з консервами, що з заморозкою ми не можемо конкурувати з півднем України. По-перше, там промислове овочівництво, величезні поля. По-друге, в них немає витрат на опалення, як в наших теплицях. По тій ціні, що здає Херсон, ми здавати не можемо – це наша собівартість.
Маріанна каже, що вони багато думали, як би переорієнтуватися на інші ринки, але іншого виходу, ніж і далі торгувати з Луганськом, не знайшли.
Тепличники кажуть, що їм потрібно офіційний дозвіл проносити по 500 кг на людину на той бік і оптовий ринок біля КПП.
– Перекуп далі не піде. На одній тачці від 300 до 500 кг. Звідкись притягнути такий вантаж – нереально, – пояснює Маріанна.
Та й ігри з чергою всіх дістали: ну якщо кожному тепличнику треба пронести кілька тонн врожаю, то нащо влаштовувати ці кочові вистави з дітьми і бабусями, якщо і так ясно, хто тут куди і нащо йде.
БУРІМОВИ, ВІКТОРІЯ І ВОЛОДИМИР
Віта про себе говорить: я корінна козачка.
– Мій прадід приїхав з Дону, одружився тут з українкою, – переказує вона свій родовід.
У Бурімових чотири великі теплиці. Вирощують помідори, перці, огірки.
– Ми весь час у теплиці, – каже Віта.
|Вікторія Бурімова – корінна козачка
За рік у них з чоловіком були вимушені канікули з 1 до 5 січня – та й ті, через те що похворіли.
– А так з теплиць не вилазимо: одну закінчили – переходимо в другу, і так по колу, – описує вона своє життя.
Буває й не бачаться: він коло пічок, вона обробляє теплиці.
– Іноді аж скучу за ним, – пояснює Віта місцевий спосіб життя.
Раніше, коли син жив удома, було простіше: він багато помагав. Але батьки відправили сина, як каже Віта, "подалі від війни".
– Я вчора спати лягала – у спальні вікна аж трусило, – каже Віта.
Напередодні мого приїзду Станицю сильно обстріляли, за якийсь час оголосять про те, що є один 200-й, але ми ще цього не знаємо.
Тут багато хто відправив дітей – і малих, і більших. Куди – питати не заведено. Тому ми говоримо про пічки.
З пічками раніше було простіше: теплиці опалювали вугіллям, яке возили з Луганська. Тепер вугілля через Станицю проходить транзитом: звідти, де Луганськ, дизель їде прямо на Щастя, без зупинок.
Тепличники переходять на дрова – для цього потрібні нові пічки.
Є норвезький "Булер’ян", але він вирішує тільки одну проблему – з прогрівом повітря. Тому тут роблять свої казани, які прогрівають не тільки повітря, а також ґрунт і воду для поливу. Такі казани є й заводські. Але ті, що навчилися варити тут, обходяться в 15 тисяч гривень, а готові заводські коштують до 80 тисяч.
|Володимир Бурімов показує Маріанні та Брайану, яку піч він зварив
Володимир Бурімов пічку зварив сам, але матеріали до неї сім’я змогла купити за допомогою гранту від Mercy Corps: залізо, дифузію, вентилятор.
– Один вентилятор сюди коштує 2,5 тисячі, бо нам треба той, що промисловий, осьовий, високого тиску, – розповідають мені.
Опалювати дровами по ціні виходить приблизно те саме, що й по вугіллю, тільки треба кожну годину підкидати. Вугілля зручніше. Його могло вистачати до 7 годин – можна ніч спати.
Раніше, до війни, у Бурімових, як і у всіх тут, проблем зі збутом не було: вони свої "овощА" возили в Луганськ, "своїм" оптовикам. Нині збут – хвора тема.
– Між нами і покупцями виріс цілий ланцюжок людей, що живуть ось на цьому горбу, – Віта плескає себе по карку.
Про корупційні стосунки на блок-постах не говорять категорично. Кажуть приблизно так: чули, що хтось платить, але не ми.
Або так: ми чули, що платять ті оптовики, які купують в нас.
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Вікторія, коли була "молодь", теж працювала в Луганську. Художником-оформлювачем у Ленінському торзі. В неї 10 років стажу. А Володимир, її чоловік, працював зварювальником на заводі, потім на рибгоспі у Станиці, але вже років 20 основний годувальник родини – теплиця.
– У нас не тільки прекрасна земля, у нас ще й фантастична вода – з високим вмістом срібла. Тому в нас огірок солодкий, помідор – кисло-солодкий, все як треба! – розповідає Віта.
Тут принципово не застосовують ні фунгіциди, ні гербіциди.
– Дивіться, – пояснює Віта. – Щоб людна не хворіла, її ж не треба ліками пічкати, а треба створити нормальні умови – провітрювання, тепло, сонце… Підземні труби забезпечують +18 градусів сталу температуру ґрунту. Тому наші рослини не хворіють.
І ще в них змагання: зняти більше кілограмів, ніж сусід.
– Я посадив тоді-то, зняв стільки-то, а той раніше – і більше, отже, він встиг, а я запізнився, – такі тут розмови, – сміється вона.
А ще, каже Віта, робота – це найважливіше під час війни. До втоми. Так щоб випрацюватися – і впасти, і ні про що не думати.
– Ми таке пережили, що тепер мене хоч на дикий острів закинь – я ніде не пропаду, – каже Віта, й одразу уточнює: – Тільки з чоловіком. Він у мене все вміє, я з ним не пропаду.
…Коли ми прощаємося вони тримаються за руки.
ПОНОМАРЬОВИ, НАТАША І СЕРГІЙ
У Наташі теплиці дерев’яні. Такі дерев’яні опори треба міняти раз на чотири роки, бо гниють.
А міняти плівку на теплиці треба раз на рік, бо падає її світлопроникність. Зараз плівку міняють тільки тоді, як снарядом порве. Поміняти чотири Наташині теплиці – це 15 тисяч гривень.
|У Наташі Пономарьової теплиці дерев’яні
У Наталки вже землю розкладено в горщечки.
– Ось це стелажі, учора почала насипати, – каже вона. – Краще б ви через місяць приїхали – вже б могли наші рослини фотографувати.
Тут збираються садити 1 лютого.
|У Наталки вже землю розкладено в горщечки
До Пономарьових не прилітає.
– Бог милував, – каже Наташа. – Але стріляють – страшно. Цієї ночі знову стріляли. Дочка, 10 років, сильно боїться.
Як добре було перед Новим роком, така тиша була! А тепер знову щоночі дитя тіпає. Так хочеться миру, більше нічого так не хочеться.
В 2015-му Наташа була серед тих, хто намагався освоїти новий ринок – Севєродонецьк.
– Ми кооперувалися з братом, по 2 – 3 тонни везли на причепі. Бо вдвох із чоловіком же не поїдеш – хто в теплиці лишиться? І полити треба, і підкормку…
Тоді в неї дорога виходила 600 грн на бензин. Та ще й ринок малий – багато не продаси. Щоб спродатися, ночували в машині, прямо на базарі…
Крім овочів, Наташа ще вирощує курок та свиней. Але і м'ясо продавати теж нема де.
Перекупники купують дешево. Я запитую, яка різниця в ціні, якщо продати самому і якщо здати перекупникам.
|Перед Новим роком тут була тиша, а тепер знову щоночі стріляють
– Якщо я сама продаю, то це буде в середньому по 50 грн кілограм, тобто 100 кг тушка – от тобі 5 тисяч. А якщо здати живою вагою – то це 3 – 3,5 тисячі, – каже Наташа.
Далі рахує вголос: щоб вигодувати одного, то треба тонна зерна – це 2,5 тисячі. Плюс проколоти – це ще 500 грн на ліки. І щодня за поросям виносити.
– Якщо здати живою вагою, то заробиш на поросяті аж 500 грн! І це за півроку роботи,– обурюється вона.
Тому м'ясо тут теж везуть на традиційні ринки – туди, через зруйнований міст, і теж на тачці.
Наташа показує мені своїх поросят – які класні.
– Васильок, давай! – каже одному Наташа.
І Васильок дає: стає на задні лапи і лащиться до хазяйки.
|Васильок стає на задні лапи і лащиться до хазяйки Наташі
– Цирковий? – жартую я.
– Це його дочка привчила – він так стає, а вона його чухає, – розповідає Наташа.
Чоловік Наташі, Сергій, так само, як і чоловік Вікторії, Володимир, зі мною не говорить і в кадр старається не потрапляти. Під час війни свобода слова – здебільшого жіноча перевага. Чоловікам вона може дорого коштувати.
Наташа каже, що зараз їм легше. От минулого року було геть важко. А зараз нічого.
– Не було ні насіння де брати, ні плівку. А так нам все подобається, – раптом каже вона.
– Що все? – здивовано питаю я.
– Жити подобається! – сміється Наташа.
ІЛЬЇНИ: ДЯДЯ ВІТЯ І ТЬОТЯ НІНА
Поки ми їдемо до Ільїних, Маріанна мені розповідає про 2014-й.
– У червні, здається, в нас був жуткий обстріл – спочатку з літаків, потім арта, і тоді ми зібрали дітей у мікроавтобус – в нас тут багато мікроавтобусів, нам же для роботи треба – пообписували скрізь "Діти" і рвонули на Севєродонецьк. Ми не доїхали навіть до "Сталінграда", тут блок-пост у нас, знаєш?
Я киваю, бачила, він і справді виглядає, як Сталінград, але сфотографувати побоялася – на блок-постах фотографувати заборонено.
– …не доїхали навіть до "Сталінграда", як по нас відкрили вогонь. Ми пірнули в кювет, ледь виїхали, машину кинули, вже пішки пішли з дітьми на Луганськ. Виходимо на міст – і тільки чуємо "клац-клац" – це ті на нас автомати наставляють.
|Отак наразі виглядає автостанція у Станиці Луганській
Коли їхатимемо назад, то забираємо на КПП Сашу, чоловіка Маріанни.
Зранку Саша допомагав тещі нести м'ясо в Луганськ.
– Тут продати нереально, – каже Маріанна. – Тут максимум одну тушу продаси, а їх тримають по 20 – 30. Десь же треба продавати.
Саша виїхав з дому о 6-й ранку, а ми його зустрічали на блок-посту вже по третій.
– Чому так довго? – цікавлюсь я.
Я взагалі ставлю такі питання, які більше тут ніхто не ставить.
– Сказали перевірка, – відповідає Саша.
– Ну то й що? – не вгамовуюсь я.
Мовляв, подумаєш, хай перевіряють – а люди собі йдуть.
– Тут ніхто не пояснює. Як туди йшли, одній жінці військовий каже: вийди з черги. Вона така: чому? Він ніж дістав і сумку – шух! – від верху до низу, все м'ясо в бруд шльоп. Вона: за що? І давай плакати. А він: я сказав вийти з черги, я кажу один раз.
Маріанна дивиться на мене насторожено.
– Ми різних військових бачили. ЗСУ-шники своєю тушонкою ділилися, коли в нас було геть погано, а батальйонщики на дітей зброю наставляли – щоб вони голови опустили і на них не дивилися. Жінку з Макарового побили, тьотю Люду. Вона склала список старих людей, зранку кашу варила і бігала їх годувати. Лежачих і старих. Її чернігівський батальйон піймав і бив.
…Тьотя Ніна Ільїна усю війну двері не закриває – бо їх весь час вибивали. Військові.
|Ніна Ільїна на фоні щойно відбудованої літньої кухні показує фото руйнувань
– У нас тут без кінця і безконечно, – коротко пояснює ситуацію тьотя Ніна.
"У нас" – це вулиці Чапаєва, Катаєва і пів-Щорса, в цілому це називається Кондрашівка – схід Станиці Луганської, перша лінія перед кордоном.
На вулиці Катаєва, де живуть тьотя Ніна і дядя Вітя, залишилося три сім’ї. Решта будинків або руїни, або зайняті військовими.
|Віктор Ільїн
– Наша Кондрашівка – на лінії вогню. Сьогодні було свєтопредставленіє, – каже дядя Вітя. – Ви як їхали, то там на перехресті навіть сліди від гусениць на асфальті видно – танк крутився. Так стріляв, що тут аж стіни тремтіли…
– Так учора ще й "отвєтка" полетіла, але то вже на нову трасу, ближче до нас, – каже Маріанна.
Ми п’ємо в Ільїних чай з котлетами і ведемо майже світську розмову.
– Я знаю, – каже тьотя Ніна, розмішуючи ложечкою цукор. – Я Любі дзвонила, їм учора дах осколками посікло.
– А скільки разів до вас прилітало? – питаю Ільїних.
– Я колись нарахував 14 мін по двору, – каже дядя Вітя. – А потім кинув рахувати – набридло.
Дядя Вітя показує, як він відбудував теплиці, будинок, літню кухню.
– Ось труба, – показує він мені, – я в ній заварив 94 дірки.
Я фотографую трубу, яка вся в латках, ніби у веснянках.
|"Ось труба, – показує Віктор Ільїн, – я в ній заварив 94 дірки"
Насамперед тут відновлюють теплицю, а вже потім дім. Бо без теплиці не прожити. А ще тут помітили, що коли міна розривається в теплиці, то чомусь осколки перебивають усі дроти, за які підв’язують рослини. Ці дроти називаються шпалерами, їх багато-багато впоперек усієї теплиці. І якщо залетів осколок, то вони всі-всі ніби акуратно порізані ножицями.
– А скріпити їх не можна, тому доводиться робити нові, – зітхає тьотя Ніна.
– Я все це роблю і плачу, – каже дядя Вітя. – Бо воно ж уже все було, я це все вже робив, а нащо ж мені це робити другий раз?... Так не хочеться робити третій – сил нема. А ось бачите, в мене стовпи для винограду? Вони від обстрілу всі розами пішли. Ми не хочемо війни. Все робимо, стараємося…
|Опори для винограду, що від обстрілу "пішли розами"
Але будувати – це не страшно, запевняють мене. Найстрашніше було, коли прилетіло в тиху кімнату. Над ліжком. Вікна тихої кімнати виходять на Захід. Міна влетіла у вікно і встряла в стіну, якраз над ліжком, де зазвичай спить тьотя Ніна. Цієї ночі її вдома не було – вона їздила провідувати онуків.
– Якщо пошкрябати, там ще метал є, – показує вона.
|Міна влетіла у вікно і встряла в стіну, якраз над ліжком, де зазвичай спить тьотя Ніна
У лютому 2015-го по цій стороні згоріло два будинки, а в 26-му номері вбило чоловіка й дружину. В Ільїних 22-й.
– Ви розумієте звідки це прилетіло? Розумієте? – питає мене тьотя Ніна. – Як каже мій чоловік, нас обстрілюють з восьми сторін світу.
|Стеля Ільїних
Під будинком є укриття. У напівпідвалі дядя Вітя зробив буржуйку.
– Якось попали під обстріл ми всі – і дочки, і троє онуків, – згадує тьотя Ніна.
Тоді ми тут понаставляли ящиків, понастеляли зверху якихось покривал, і тут ховалися.
Раніше, в цих кімнатах, де укриття, проростали рослини, їм світили лампи денного світла… Зараз рослини живуть у ванній.
– От касети – це я вчора посіяла перці й помідори, коли проростуть – перенесу їх в зал, а вже потім у теплицю – це буде у лютому, – показує мені свої майбутні врожаї тьотя Ніна.
|Тьотя Ніна показує мені свої майбутні врожаї
А дядя Вітя перелічує: от поміняли склопакети, а тут стіну посікло, а от зате спальню ми вже повністю зробили, як до війни – навіть штори повісили.
– А ви спите в ній? – з тривогою питає Маріанна. Її батьки теж живуть десь тут, на Кондрашівці. Вони у спальні досі не сплять, бо її вікна виходять на Схід. Це найнебезпечніша сторона.
Тьотя Ніна ствердно киває: сплять, бо дуже хочеться, як раніше. Як до війни.
|Ворота Ільїних
– Ось наша ялинка – сфотографуйте її, будь ласка. Хай люди не думають, що ми сидимо, як у барлозі. В нас теж свято.
І ще онука Катя, 6 років, написала листа Діду Морозу. Вона попросила музичну скриньку і щоб закінчилася війна.
– А потім каже: Бабулічка, якщо це багато, то музичну скриньку не треба, – тьотя Ніна старається не плакати. Я теж.
|Онука Катя, 6 років, написала листа Діду Морозу. Вона попросила музичну скриньку і щоб закінчилася війна
Дядя Вітя розповідає, хто його привітав з Новим роком – всі їхні оптовики, з якими роками родина Ільїних підтримує стосунки, і Фокс, командир ЗСУ. Оптовики питали, чи садили Ільїни цього року, чи можна розраховувати на врожай. А Фокс просто подзвонив. Бо він хороший командир, каже дядя Вітя, а жінки підтакують: дуже хороший. І справедливий.
– Він мені подзвонив, і каже "Дєд, з Новим роком!" – аж світиться дядя Вітя. – Це в мене такий позивний "Дєд".
Тьотя Ніна вирішила цього року садити більше огірків. Вони дають швидшу віддачу – півтора місяці, а помідори – три-чотири. Зате помідори можна збирати хоч раз на тиждень, а огірки треба щодня, ну в крайньому разі через день. Огірки потребують більше уваги. "Як корова", – каже тьотя Ніна.
– Садимо, але не знаємо – дадуть нам торгувати чи не дадуть, – зітхає вона.
І каже, що зараз добре: можна ж по 2 ящики на людину провозити. Так вони збираються всі – дядя Вітя, тьотя Ніна, дві дочки, зять, троє онуків і Нінин брат – і таким караваном штовхають свою тачку на Луганськ.
– А вам не дорікають, що ви сепаратистів годуєте? – питаю я.
– Дорікають, – каже "Дєд". – А я їм тоді кажу: ось вони всі мої сепаратисти – діти і внуки.
|Ільїни Віктор і Ніна
А ще дядя Вітя розповідає, як один осколок подряпав його у власному домі, крові було повно, добре, що Ніна не бачила – вона до онуків їздила.
– Але я сказав, що нікуди зі своєї хати не піду – я тут народився, хрестився, женився, тут мої теплиці, це моє, – каже він.
На 8 березня тьотя Ніна вже почне торгувати огірками. Якщо все буде добре. Хоча б так, як зараз.
Проект здійснюється за фінансової підтримки Уряду Канади через Міністерство міжнародних справ Канади.
Леся Ганжа, для УП. Життя