Програми ЗНО адаптують для учнів з вадами зору

Робоча група з адаптації програм ЗНО з української мови та літератури, математики, історії України для школярів з порушеннями зору працюватиме до 30 січня.

Програми зовнішнього незалежного оцінювання переформатують для учнів з вадами зору. Фото vkarafill/Depositphotos

Далі пропозиції щодо програм ЗНО для учнів з особливими потребами оприлюднять на сайті МОН для громадського обговорення, повідомляє відомство.

Фахівці мають вирішити, які зміни потрібно внести, щоб зробити програми ЗНО доступними для дітей з вадами зору.

Їх не будуть спрощувати, а вилучать ті речі, з якими дитина не зможе працювати з шрифтом Брайля. Наприклад, якщо йдеться про порівняння зображень геометричних фігур, упізнання історичних діячів, письменників, архітектурних споруд тощо.

Передбачається, що внесені зміни почнуть діяти з наступного навчального року, після завершення якого школярі з порушеннями зору отримають змогу складати ЗНО за допомогою матеріалів шрифтом Брайля.

Раніше повідомлялося, що дитячі книжки сучасних письменниць видали шрифтом Брайля до Дня Святого Миколая.

Читачі з особливими потребами зможуть насолодитися "Казками Різдва" Богдани Матіяш та оповіданнями "Про кита" Оксани Лущевської. Тираж видань невеликий – 50 примірників.

Загалом у 2016 році шрифтом Брайля надрукували 22 видання різних авторів, серед яких 8 творів Івана Франка. Половину видали у Львові, решту – у Києві.