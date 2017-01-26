Українська вчена отримала міжнародну премію Рафаеля Салема для математиків

Українська науковиця Марина В’язовська отримала Премію Салема-2016.

Престижну математичну відзнаку щороку присуджують молодим математикам за дослідження, пов'язані з розробками відомого французького математика Рафаеля Салема.

Українська науковиця Марина В’язовська отримала Премію Салема-2016. Фото theukrainians.org

Комісіянагородила премією Марину В’язовську за її відкриття світового рівня – щодо найщільнішого пакування куль у 8 та 24-вимірних просторах з використанням методів модульних форм, йдеться на Урядовому порталі.

У 2016-му році дослідниця розв'язала задачу, над вирішенням якої вчені працювали кілька століть: пакування куль у 8-вимірному просторі та, у співавторстві, – в 24-вимірному.

"Я працювала з теорією чисел. Ішлося про особливі значення функцій. Я інтенсивно працювала зі своїм науковим керівником Доном Цагіром. Дон Цагір – математичний геній, який у 13 років закінчив школу, у 16 — університет, а у 20 — отримав ступінь Ph.D. Зараз він є одним із директорів Інституту математики Товариства імені Макса Планка в Бонні", – розповіла Марина виданню "The Ukrainians".

В'язовська знайшла вирішення пакування куль в евклідовому просторі. Раніше задачу пакування куль було розв'язано лише для просторів із трьома і менше вимірами.

"Щодо пакування куль – насправді цю задачу легко зрозуміти, – У нас є ящик, і треба покласти у нього якомога більше куль однакового радіуса. Багато чого залежить від об’єму ящика", – пояснила Марина.

Нам треба знайти константу, залежність між об’ємом коробки та кількістю куль, які туди можна покласти. Десь у 50-х роках науковці усвідомили, що у великих розмірностях ця задача пов’язана із теорією інформації, відіграє роль в теорії кодування, наприклад. Про практичне значення загалом мені важко казати, очевидної відповіді не маю".

Марина В’язовська закінчила Київський природничо-науковий ліцеї № 145 та механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2010-го захистила кандидатську дисертацію в Інституті математики НАН України на тему "Нерівності для поліномів і раціональних функцій та квадратурні формули на сфері".

2013 року Марина В'язовська здобула ступінь доктора природничих наук у Боннському університеті, захистивши дисертацію "Модулярні функції та особливі цикли".

Марина В'язовська здобула ступінь доктора природничих наук у Боннському університеті. Фото theukrainians.org

"Я працювала над розв’язанням задачі у 8-ми та 24-вимірному просторі 2 роки. Часом здавалось, що це безрезультатно. Але мені важко зупинитися, коли входжу в азарт. Тут емоційна сфера задіяна, де не все можна раціонально пояснити", – розповіла Марина.