Прах Олександра Олеся та його дружини повернули в Україну

Літак із прахом українського письменника Олександра Олеся та його дружини прибув до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"Нашим завданням було скоординувати доставку праху Олександра Олеся в Україну. Ми своє завдання виконали. Сьогодні він прибув до Києва", – сказав співрозмовник агентства.

Він також зазначив, що подальше інформування про хід подій – на уповноважених органах в уряді, зокрема на Міністерстві культури.

Раніше стало відомо, що Олеся та його дружину перепоховають на Лук'янівському цвинтарі.

3 січня стало відомо, що останки відомого українського письменника, який був похований в Чехії, примусово ексгумовані.

Ренту за могилу Олеся платив за власною ініціативою громадянин Чехії і виходець з України Володимир Михайлишин. Однак нещодавно Михайлишин помер, і його син поховав батька на могилі Олеся.

За втручання Посольства України останки Олександра Олеся та його дружини були переміщені до депозитарію кладовища до моменту рішення родичів Олександра Олеся, які проживають в Канаді, щодо місця остаточного захоронення останків.