"Укрзалізниця" запустила мобільний додаток для купівлі квитків

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3 лютого 2017

"Укрзалізниця" запустила новий мобільний сервіс для пасажирів.

"Укрзалізниця" запустила мобільний додаток для купівлі квитків онлайн. Для збільшення натисніть на зображення

Мобільний додаток для придбання квитків онлайн для користувачів Android уже доступний на Google Play. Незабаром обіцяють випустити версію для iOS.

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Додаток "Залізничні квитки" дозволяє купувати і повертати їх до відправлення поїзда.

Він доступний трьома мовами, дозволяє придбати квитки у прямому та зворотному напрямках, дає можливість оформити електронний квиток з QR-кодом, який не треба міняти в касі.

За допомогою додатка можна зареєструвати додаткову ручну поклажу, оформити перевезення тварин, апаратури та ін.

Додаток дозволяє придбати квитки у прямому та зворотному напрямках

Оплатити замовлення у додатку можна за допомогою платіжних карток Visa, MasterCard. У разі виникнення проблем – скористатися службою підтримки (skype, телефон, електронна пошта).
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