Украинцы в Крыму: 6 наказаний за отказ от российского паспорта

Как живут украинцы в Крыму без российского гражданства?

Часть крымчан, которая официально отказалась от гражданства РФ, получила вид на жительство в Крыму.

Но есть и те, кто не стал этого делать из принципиальных соображений. Ведь с точки зрения украинских законов все документы, выданные в Крыму представителями РФ, считаются недействительными.

Проблемы возникают и у тех, кто официально отказался от российского гражданства, и у тех, кто просто не брал российского "крымского" паспорта. Среди этих людей не только проукраинские активисты. Есть и "обычные" жители Крыма, которые не выражают свою позицию открыто.

САНКЦИЯ №1. Преследования за проукраинскую позицию

Активист Украинского культурного центра в Крыму Михаил не стал получать никаких новых крымских документов.

Он, как и те, кто отказался от гражданства официально, автоматически попал в зону "особого внимания" спецслужб в Крыму. Если же проукраинская позиция при этом еще и выражается открыто – преследования становятся системными. Это и задержания на границе с Крымом сотрудниками ФСБ, и задержания на самом полуострове, и запугивание в отделении милиции.

"Например, в Армянске, когда мы там фотографировались в вышиванках, нас задержали без объяснения причины, отвезли в отделение милиции и там проводили допросы.

Ну и плюс к этому говорили: "Вас могут найти без головы где-нибудь, поэтому вам надо оставить отпечатки пальцев, потому что по-другому идентифицировать вас не получиться", – вспоминает Михаил.

За фотографирование в вышиванках задерживают без объяснения причины

Собеседник рассказывает, что бывают вызовы в прокуратуру, где объясняют, что нельзя нарушать закон об экстремизме и правилах собрания в РФ. Как правило, это постоянно происходит перед украинскими праздниками.

"Из действий пограничников особенно задевает то, что они заставляют долго ждать, сама беседа длится быстро, но то, что должен стоять ждать непонятно чего под присмотром вооруженного пограничника, немного напрягает", – говорит Михаил.

Репрессии распространяются и на тех активистов, кто не успел официально отказаться от гражданства, но российский паспорт не получил. Один из них Владимир Балух. Он находится в крымском СИЗО с 8 декабря прошлого года.

Правозащитники уверены: активиста арестовали именно за его позицию украинского гражданина. Об этом они говорят в открытом письме, в котором призывают власти Украины о защите и скорейшего освобождения активиста.

"Владимира обвиняют в том, что в доме его матери нашли патроны. Но сам обыск велся с грубейшими нарушениями, в частности, ему даже не дали смотреть на сам процесс обыска. До этого с его дома три раза с нарушением всех законов срывали украинский флаг.

У обвинения нет никаких доказательств вины Балуха, из этого следует – что он преследуется явно по политическим мотивам", – уверена правозащитница Ольга Скрипник, одна из авторов письма.

За свои убеждения пострадала и крымчанка Антонина. Женщина рассказывает, что не так давно пообщалась с журналистом, и репортаж вышел в одном из украинских СМИ.

"Соседи тоже, оказывается, читают это СМИ. Стали кричать вслед, ребенку кричали матерно (ему 9 лет сейчас – авт.) на тему нашей страны, какая она и, конечно же, финальное: "Валите отсюда, хохлы".

Еще один результат, испорченное имущество – смолой испоганили ворота. Написали "Смерть Бандерам". Вызвала полицию, написала заявление, получила отказ в возбуждении уголовного дела", – рассказывает Антонина.

Своё имя женщина просит изменить, город проживания тоже просит не называть.

"Давайте не будем, я уже на воду дую. Вроде как спокойно сейчас: я езжу, муж работает.

У нас дочка очень больная. Ее вывозить тяжело. Поэтому уехать отсюда пока не выйдет", – просит женщина.

Проблемы возникают и у тех, кто официально отказался от российского гражданства, и у тех, кто просто не брал российского "крымского" паспорта. Фото IrynaTiumentsev/Depositphotos

САНКЦИЯ №2. Ограниченный доступ к медицинской помощи

Активист Михаил говорит, что преследования за убеждения – это только одна часть проблем "отказников". Сложности возникают также и с лечением.

"В прошлом году я заболел, температура, кашель, пошел в регистратуру в 7-ю поликлинику. Мне не выписали направление к врачу, так как у меня нет их страхования, а страхования нет, так как паспорта нет.

Пришлось обращаться к знакомому доктору. В итоге оказалась у меня пневмония, и я лечился дома, с консультацией знакомого врача. Если что-то серьезнее, то нужно обращаться только в платные клиники, их у нас развелось очень много", – делиться Михаил.

Согласно действующим в Крыму нормам, медицинские услуги на полуострове должны предоставляться бесплатно, но только при наличии полиса обязательного медицинского страхования. Те, у кого нет таких документов – попасть на прием в бюджетную больницу не смогут.

Крымчанка Олена тоже "отказница". Паспорта РФ у нее нет, но вид на жительство пришлось оформить. У женщины маленький ребенок, которого нужно устраивать в детский садик, поликлинику…

"Было очень смешно, когда меня регистрировали в поликлинике, где я собиралась рожать ребенка. Собрали целый консилиум в регистратуре. И они не могли понять, что писать в своих медицинских картах. Потому что российского паспорта у меня нет. Отметки о регистрации временного проживания у меня тоже нет.

Я долго объясняла в больнице, что же это за люди такие "отказники" с видом на жительство и крымской пропиской в украинском паспорте. Мне не хотели верить, пришлось объяснять, что таких людей в Крыму как минимум три с половиной тысячи", – говорит Олена.

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник называет дискриминационной практикой подобные действия "властей" в Крыму.

"Жители Крыма, отказавшиеся получать паспорт РФ или вид на жительство, практически не могут получить полис обязательного медицинского страхования. Это лишает людей возможности получить не только бесплатную медицинскую помощь, но иногда и платные медицинские услуги.

Необходимость человека заботиться о своем здоровье используется как один из инструментов, принуждающих жителей Крыма получать паспорт РФ.

Отказ в предоставлении медицинских услуг или несвоевременное оказание специализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения существенно угрожает жизни и здоровью людей. В связи с этим, такая дискриминационная практика недопустима", – заявляет правозащитница.

Жители Крыма, отказавшиеся получать паспорт РФ или вид на жительство, практически не могут получить полис обязательного медицинского страхования, а без него в поликлинике не обслужат. Фото antistrahovoy.ru

САНКЦИЯ №3. Увольнение с работы

После марта 2014 года "власти" Крыма всех украинцев считают иностранцами, даже если в паспорте у них всегда была крымская регистрация.

"Чтобы получить работу украинец, как иностранец, должен оформить трудовой патент. Если человек не хочет получать такой патент – ситуация безвыходная", – рассказывает об еще одной своей проблеме активист Михаил.

В подобную ситуацию попадают и те, кто на момент отказа от гражданства имел работу.

Например, кандидата биологических наук из Ялты Гурия Корнильева 8 августа 2016 года уволили с работы. Ученый уверен, что увольнение связано с его отказом от российского гражданства.

После того, как на работе узнали, что у Корнильева нет российского паспорта, ему несколько раз предлагали отозвать заявление об отказе от российского гражданства:

"Предварительно со мной Ярош (куратор группы молодых ученых – авт.) провёл беседу, сказав, что поскольку я, добровольно отказавшись от получения российского паспорта, "продемонстрировал антироссийскую позицию", то не имею "морального права" работать "на российском предприятии", а должен уезжать "на Украину".

Такая же беседа была проведена и с другим увольняемым сотрудником, который также отказался от получения российского паспорта", – рассказал крымчанин.

Гурий Корнильев сообщил, что вместе с ним за проукраинскую позицию были уволены еще двое сотрудников Никитского ботанического сада.

Директор Никитского ботсада сослался на то, что ему якобы приходится обосновывать письменно своему вышестоящему начальству, почему на предприятии держат иностранного гражданина.

Работодателей, которые берут на работу украинцев в Крыму, действительно штрафуют.

Например, за то, что работодатель не уведомил управление миграционной службы о заключении трудового договора с иностранцем. Или за то, что предприятие привлекло к работе украинца без специального разрешения на работу или патента.

Работодателей, которые берут на работу украинцев в Крыму, – штрафуют. Фото sgorin/Depositphotos

САНКЦИЯ №4. Невозможность перерегистрировать транспорт

Крымчанка Антонина продолжает делиться своими бедами. Так, не имеющим российского паспорта также не могут поставить на учет "по-новому" свой автомобиль, нельзя и получить российские номера на крымское авто.

К слову, в таможне Симферополя "посоветовали" ввозить авто по виду на жительство с оплатой таможенных депозитов. Однако это дорого и сложно выполнимо во всех отношениях: сначала надо проплатить, только потом ввезти.

"При этом номера АК временно забирают с выдачей крымских номеров (регион 82 РФ). Мне это не подходит, потому что все равно не дает возможности ездить на материковую Украину так часто, как мне это нужно", – жалуется Антонина.

Женщина рассказывает, как ей на контрольном пункте въезда-выезда российские таможенники подсказали "этакий мягкий и добровольный вариант... своеобразной депортации".

"Можно сказать, вынудили менять регистрацию в паспорте. Пришлось прописаться у подруги в Николаеве. Езжу теперь с сыночком постоянно. Сына разрешают российские пограничники ввезти только по миграционной карте, даже не смотря на то что, у его папы есть вид на жительство.

Заезжаю теперь в Крым как иностранка на 90 дней по миграционной карте, и автомобиль разрешают (!) ввозить по таможенным правилам временного ввоза", – объясняет Антонина.

САНКЦИЯ №5. Отказ в предоставлении банковских услуг

Если у крымчанина с украинским паспортом нет вида на жительство – в банке с ним разговаривать не будут совсем.

Например, житель Ялты Юрий Формус обратился в Черноморский банк развития и реконструкции, чтобы оплатить государственную пошлину за обращение в суд. В банке он показал паспорт гражданина Украины с местом регистрации в Ялте. Банк отказал ему в услугах.

В официальном ответе человеку пояснили, что обслуживают только тех, у кого есть документы гражданина РФ или иностранного гражданина.

Те, кто все-таки оформил вид на жительство, тоже имеют проблемы с банками, добавляет крымчанка Елена.

"Человек с видом на жительство не может получить пластиковую карту в Крыму. Т.е. оформить счет в местном банке я могу, а вот пользоваться пластиковой картой – нет. А это усложняет вопрос получения заработной платы.

Для того, чтоб с видом на жительство вести здесь частное предпринимательство, нужно оформить огромное количество документов, проблемы возникают также и с открытием счетов в банках", – поделилась она.

САНКЦИЯ №6. Жить без регистрации места проживания

Елена рассказала и еще об одной проблеме, с которой пришлось столкнуться. В России (а теперь и в Крыму), если у человека нет права собственности на жилье, то для проживания в нем нужно оформить договор социального найма. То есть заключить договор с городской администрацией на право проживать в помещении.

Родители Елены живут в общежитии. Права собственности на эту квартиру у них нет. Когда Елена получала вид на жительство, ей автоматически в нем проставили "прописку" в этой квартире. Но когда родители захотели получить договор социального найма на это жилье – им отказали.

"Сослались на то, что в квартире прописаны граждане Украины – я и мой ребенок. Аргумент о том, что я прописана там уже более 20 лет – не подействовал", – рассказывает Елена.

В итоге женщина решила выписаться из этой квартиры. И таким образом оказалась совсем без прописки. Когда попробовала прописаться по другому месту жительства, ей ответили, что прописывать можно только у собственников жилья.

Не могут обратно прописать Елену и ее родители, которые получили договор социального найма. Получается, что женщина теперь "висит в воздухе", потому что должна искать собственников, которые пропишут ее и ребенка.

В законах РФ не прописаны нормы, как действовать в подобных ситуациях. И когда "отказники", сталкиваются с подобными правовыми "дырками", местные власти просто закрывают на них глаза.

"Делают вид, что нас здесь вообще нет", – говорит крымчанка.

"Делают вид, что нас здесь вообще нет", – говорит крымчанка. Фото @kozlovsky

Какой выход из этой ситуации видят жители Крыма – писать сложно. Открыто выражать свою позицию рискуют немногие.

Поэтому хочется закончить эту статью одной анонимной цитатой украинки, живущей в Крыму: "Единственное решение этих проблем – деоккупация. Иначе нас всех либо пересадят, либо выдавят из дома. Мама у меня путинистка, родители мужа – тоже. Все, к кому могу обратиться, лишь искренние и добрые друзья. И Україна. В которую верим и которой дышим".

Ирина Седова, Центр информации по правам человека в сотрудничестве с Institute for Peace and War Reporting