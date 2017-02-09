У школах нацменшин збільшать вивчення української мови

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9 лютого 2017

У школах із мовою викладання національних меншин збільшать кількість годин на вивчення української.

У школах національних меншин збільшитися кількість годин на вивчення української. anyaberkut/Depositphotos

"Зараз в Україні найбільш демократичне ставлення до навчання мовами нацменшин у Європі. В результаті учні цих шкіл не знають української мови, не можуть вступати до вишів України, адже успішні результати ЗНО з української мови і літератури є обов’язковою вимогою для вступу", – сказала міністр освіти Лілія Гриневич під час зустрічі з Посолом Республіки Болгарія в Україні Красіміром Неделчевом Мінчевом 9 лютого.

Шкіл із болгарською мовою викладання, за словами Гриневич, нововведення майже не торкнеться, адже в більшості з них навчання здійснюється за спеціальними навчальними планами, які були затверджені МОН на прохання болгарської меншини.

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Раніше Гриневич заявляла, що обсяг викладання української можуть збільшити у школах нацменшинПро це йшлося під час публічної зустрічі з лідерами громадських організацій, що представляють інтереси нацменшин для обговорення статті 7 закону "Про освіту" щодо мови у листопаді 2016 року.

Саме ця стаття закону "Про освіту" викликала обурення у деяких представників громадськості. Йшлося про те, що у школах не повинно бути викладання мовами нацменшин, а лише вивчення цих мов.

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