Зураб Аласанія очолив Національну суспільну телерадіокомпанію України

Наглядова рада ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" обрала Зураба Аласанію головою правління суспільного мовлення.

Наглядова рада ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" обрала Зураба Аласанію головою правління суспільного мовлення

У першому турі голосування Зураб Аласанія та Олег Наливайко набрали однакову кількість балів – по 8. У другому турі перемогу одержав Аласанія. За нього проголосували 10 членів Наглядової ради, 7 – висловилися проти. За Наливайка проголосували 7 членів, 10 – були проти.

Участь у конкурсі на посаду Голови правління ПАТ НСТУ брали 8 осіб, серед яких колишній гендиректор НТКУ Зураб Аласанія, голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко, телеведучий та медіаексперт Роман Вибрановський, продюсер Соціального телебачення Сумщини Юрій Дараган, музичний та телевізійний оглядач Олександр Зирін, колишній віце-президент НТКУ Олександр Зорка, начальник цеху електропідстанцій НСТУ Олекандр Коваленко та продюсер Марек Сєрант.

Кожен із кандидатів на засіданні 10 квітня представив свою стратегію розбудови суспільного мовника. Детальніше з ними можна ознайомитисяи за лінком.

Наглядова рада має 17 членів, 9 із яких – представники громадськості у галузі фізичного виховання, творчості, журналістики, захисту інтересів дітей та молоді, освіти та науки, захисту людей з особливим потребами, місцевого самоврядування, правозахисту, забезпечення прав національних меншин.

8 – делегати від депутатських фракцій та груп Верховної ради.

Після обрання голови правління, протягом місяця, Наглядова рада обере та призначить 6 членів правління компанії за поданням голови правління НСТУ. Посадовий оклад голови правління складе 76800 грн, крім цього Наглядова рада зможе приймати рішення про надбавки, доплати та премії.

Відповідно до Закону України "Про суспільне телебачення і радіомовлення в Україні" голова та члени правління НСТУ обираються на 4 роки. При обранні голови та членів правління НСТУ Наглядовою радою НСТУ враховується відповідність претендента кваліфікаційним вимогам, що висуваються до генеральних директорів телерадіокомпанії, наявність високих моральних якостей та суспільного авторитету претендента.

Голова правління НСТУ не може бути обраним більше ніж на 2 строки поспіль.

Переможець конкурсу не має права працювати, бути представником, прямо чи опосередковано володіти часткою в статутному капіталі телерадіоорганізацій або юридичних осіб, що виконують будь-яку оплачувану роботу для телерадіоорганізацій.

Крім того, переможець конкурсу не може займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, суміщати посаду із посадою народного депутата, держслужбовця чи військовослужбовця, працівника іншого державного підприємства чи штатною роботою в політичній партії.

"Українська правда. Життя"