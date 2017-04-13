Гриневич: школи з мовами нацменшин часто не дають гарної української

В Україні є сталою тенденція до збільшення кількості учнів, які навчаються у школах з українською мовою навчання.

Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час експертного обговорення на тему розвитку багатомовності українських школярів.

Вона уточнила, що зараз таких школярів на 8% більше, ніж 2 роки тому.

При цьому Гриневич зазначила, що залишається загрозлива тенденція: у деяких школах з викладанням мовами національних менших не дають достатнього рівня володіння державною мовою.

"Подібна ситуація означає, що діти після закінчення школи не мають рівного доступу до вищої освіти в Україні.

За офіційною статистикою Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), у 2016 році більше 36% випускників Закарпаття здали зовнішнє незалежне оцінювання (ДПА) з української мови з результатом від 1 до 3 балів за 12-бальною шкалою.

Ці результати означають, що третина випускників Закарпаття не мають можливості вступити у виш, адже успішне складання ЗНО з української мови – обов’язкова вимога при вступі", – пояснила міністр.

Вона перерахувала три основні напрямки мовної освіти в Україні: забезпечення вільного володіння державною мовою, володіння рідною мовою (у разі відмінності), а також активний розвиток володіння іноземними мовами.

"Зараз ми маємо знайти правильний і продуктивний баланс для вивчення мов, щоб після випуску з державної загальноосвітньої школи діти виходили конкурентоспроможними і мали усі можливості для подальшого продовження навчання у системі вищої освіти в Україні", – підкреслила Гриневич.

"Хороша освіта повинна дати можливості для дитини вийти зі школи багатомовною, тобто володіти на достойному рівні одразу кількома мовами. Це не лише збільшить освітні можливості для наших дітей, а й сприятиме відкриттю України для світу, налагодженню продуктивних міжнаціональних зв’язків", – додала вона.

Наразі в Україні проживають представники понад 130 національностей і народностей. На думку міністра, таке різноманіття – сильна сторона України, але потрібно навчитися її правильно застосовувати.