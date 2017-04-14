Визначено поріг для проходження ЗНО за даними пробного тестування

Український центр оцінювання якості освіти визначив мінімальну кількість балів, які має набрати випускник, щоб ЗНО вважали зарахованим.
Про це повідомляє офіційний сайт центру.
Історія України – 26
Математика – 12
Біологія – 28
Географія –29
Хімія – 20
Фізика – 15
Іноземні мови – 16
Російська мова – 29.
Нагадаємо, пороговий бал – це кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт.
При встановлені порогу "склав/не склав" враховують кількість завдань у тестах та кількість учасників, які складали пробне ЗНО.