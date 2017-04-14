Визначено поріг для проходження ЗНО за даними пробного тестування

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14 квітня 2017

Український центр оцінювання якості освіти визначив мінімальну кількість балів, які має набрати випускник, щоб ЗНО вважали зарахованим.

Про це повідомляє офіційний сайт центру.

 

Історія України – 26

Математика – 12

Біологія – 28

Географія –29

Хімія – 20

Фізика – 15

Іноземні мови – 16

Російська мова – 29.

Нагадаємо, пороговий бал – це кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт.

При встановлені порогу "склав/не склав" враховують кількість завдань у тестах та кількість учасників, які складали пробне ЗНО.
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