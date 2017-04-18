Надавати відпустку по всиновленню немовляти з пологового будуть одному з батьків

У разі усиновлення дитини (дітей) сім'єю відпустка для адаптації дитини може бути надана лише одному із членів подружжя.
|Камбін пропонує скасувати відпустку для людей, які усиновили новонароджених дітей одразу з пологового будинку. Фото mvaligursky/Depositphotos
Про це йдеться в законопроекті №6350, який Кабмін з ініціативи прем'єр-міністра Володимира Гройсмана пропонує прийняти Верховній Раді.
Зараз одноразова оплачувана відпустка (на 56 за одну дитину або 70 днів за двох і більше, без урахування святкових і неробочих днів), відповідно до статті 182 Кодексу законів про працю, надається так: "Жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку...
Жінкам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, …після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Ця відпустка може бути використана також батьком дитини".
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Відповідно до нової редакції цієї статті, запропонованої Кабміном, у разі усиновлення дитини (дітей) подружжям (незалежно від віку дитини) "зазначені відпустки надаються одному з них на їх розсуд".
При цьому Кабмін пропонує врегулювати раннє усиновлення безпосередньо із пологового.
Згідно із Сімейним кодексом, дитина, покинута в пологовому будинку, може бути усиновлена після досягнення нею 2-місячного віку. Такий термін надається службам у справах дітей для проведення роботи з батьками та родичами щодо повернення дитини в біологічну родину.
У пояснювальній записці зазначається, що норми Кодексу законів про працю, закону "Про відпустки" суперечать вимогам Сімейного кодексу України в частині усиновлення дітей до 2 місяців.
ВИПРАВЛЕНА НОВИНА. Раніше в новині повідомлялося, що одноразова оплачувана відпустка у разі усиновлення дитини з пологового буде скасована.
"Українська правда. Життя"