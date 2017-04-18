Поліція лякає іноземців шахраями і проституцією перед Євробаченням

МВС спільно з Мінсоцполітики, ОБСЄ, Нацполіцією та ДПС підготували для іноземних гостей Євробачення-2017 інформаційні листівки.

МВС спільно Мінсоцполітики, ОБСЄ, Нацполіцією та ДПС підготували для іноземних гостей Євробачення-2017 інформаційні листівки. Фото 1tv.com.ua

У буклетах викладено кілька порад, як поводитися іноземцям під час перебування в Україні на міжнародному пісенному конкурсі.

Закордонним відвідувачам пропонують завжди тримати при собі паспорт, оскільки якщо їх спинить поліція – документи допоможуть підтвердити особу.

Працівники української поліції, якщо вони у формі, повинні представитися та пояснити, чому перевіряють документи іноземця. Якщо працівник правоохоронних органів не має відповідного строю, повинен сам показати документи озвучити причину перевірки.

"Якщо людина, яка вас спинила, не показує власних посвідчень – це шахрайство, – йдеться в інформацій листівці.

Знайте номер телефону представництва своєї країни в Україні. Він знадобиться. якщо вас затримають".

Іноземець може використовувати свої чинні водійські права, коли орендуватиме авто в Україні. Якщо він порушить правила дорожнього руху, муситиме сплатити штраф протягом 15 днів.

"Будьте обережні, коли користуєтеся банківськими картками, шахрайство із безготівкомими розрахунками дуже поширене, оскільки в Україні більш поширений спосіб оплати готівкою. Радимо не використовувати кредитні картки у місцях стихійних продажів. Міняйте готівку у банках та філіях, не звертайтеся до людей на вулиці. щоб поміняти гроші. Навіть якщо вони пропонують дуже вигідний курс – ви можете натрапити на шахраїв", – додають автори буклета.

Крім того, закордонним відвідувачам Євробачення-2017 радять тримати гаманці й цінні речі у безпечному місці, оскільки кишенькове шахрайство – дуже поширене явище, особливо у людних місцях (у громадському транспорті, магазинах, нічних клубах).

Іноземцям не радять:

вживати алкоголь у громадських місцях ("Попри те, що ви побачити людей, які п'ють на вулиці, це незаконно", – наголошують упорядники буклета).

("Попри те, що ви побачити людей, які п'ють на вулиці, це незаконно", – наголошують упорядники буклета). пити за кермом .

. грати в азартні ігри .

. робити закупи у стихійних місцях , де можуть надурити піратськими товарами ("Вони можуть бути завезщені на територію України нелегально, якщо ви купте їх – порушите закон України", – йдеться в інформаційному повідомленні).

, де можуть надурити піратськими товарами ("Вони можуть бути завезщені на територію України нелегально, якщо ви купте їх – порушите закон України", – йдеться в інформаційному повідомленні). піднімати гаманець, який лежить на землі – це форма шахрайства, через яку можуть звинуватити у крадіжці грошей.

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Окремо в інформаційній листівці сказано, що секс та сексуальне насилля неповнолітніх тягне за собою 5-річне ув'язнення.

Заклик до проституції або плата за сексуальні послуги може каратися 15-ма роками за ґратами.

Торгівля людьми чи налагодження будь-яких інших незаконних домовленостей, у тому числі експлуатація, також карається в'язницею до 15 років.

Також у буклеті надано телефони служб порятунку, контакти поліції та Мінсоцполітики для звернень.