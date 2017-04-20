Абітурієнти з Криму та Донбасу зможуть вступити до вишів у 2017 році без ЗНО

Вступники з анексованого Криму й тимчасово окупованих територій Донбасу можуть скористатися спрощеною процедурою зарахування до вишів у 2017 році.

Інструкцію з порадами, як вступити не маючи українських документів про повну середню освіту та сертифікатів ЗНО, оприлюднено на сайті МОН.

У пораднику сказано, що учні кримських шкіл, які бажають продовжити навчання в Україні, могли дистанційно вчитися в українській школі та отримати документ про освіту державного зразка.

З ним вони можуть скласти ЗНО та долучитися до вступної кампанії за стандартною процедурою, яку проходять українські випускники шкіл.

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Якщо абітурієнт з окупованого Криму закінчив українську школу екстерном, має документ про середню освіту, здав ЗНО в Україні, але має низькі бали – може вступати без сертифікату ЗНО через освітні центри "Крим-Україна".

Якщо у школяра немає документа про повну середню освіту, але він хоче навчатися у ВНЗ в Україні – може скористатися спрощеною процедурою через ті ж освітні центри "Крим-Україна".

На базі центрів він муситиме скласти 2 іспити державної підсумкової атестації – українську мову та історію України.

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Осередки "Крим-Україна" працюватимуть із 19 червня до 30 вересня 2017 року.

Крім того, вступ за спрощеною процедурою для абітурієнтів з Криму за кошти державного бюджету передбачений лише для 12 вишів у межах встановлених квот – не більше 20% від максимального (загального) обсягу держзамовлення.

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які мають документ про середню освіту, здали ЗНО в Україні, але отримали низькі бали, за аналогією до кримчан, можуть вступати без сертифікату ЗНО через освітні центри "Донбас-Україна".

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На базі центрів вони так само складатимуть 2 іспити – українську мову та історію України.

Осередки "Донбас-Україна" так само працюватимуть із 19 червня до 30 вересня 2017 року.

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Всі, хто вступає через освітні центри "Донбас-Україна", беруть участь у загальному конкурсі на місця державного замовлення.

Крім того, у 2017 році держава гарантує навчання у переміщених ВНЗ за державним замовленням.