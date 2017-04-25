Арку дружби народів до Євробачення перетворюють на веселку. ФОТО

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25 квітня 2017

До Євробачення Арку дружби народів прикрашають кольорами веселки. 

Інсталяція називається "Arch of Diversity" (Арка розмаїття). 

Арку заклеюють різнокольоровим папером, який знімуть після завершення пісенного конкурсу.

 

Про це у своєму Facebook написав Геннадій Курочка – керівний партнер компанії CFC Consulting, яка виграла тендер на здійснення комунікації під час "Євробачення".

"Зустрічайте початок арт-інсталяції "Arch of Diversity" (Арка розмаїття) – найбільшу штучно створену кольорову веселку ever!", - написав Курочка.

 

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