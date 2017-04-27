Мера Риги оштрафували за спілкування російською мовою зі школярами

Мера Риги Ніла Ушакова оштрафували на 50 євро за спілкування російською мовою.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Мер зазначив, що його оштрафували за спілкування російською мовою зі школярами.

Фото: rus.uk.itvnet.lv

"На думку Центру державної мови, посадова особа не може відповідати школярам на їхній рідній мові. Навіть під час неформального спілкування. А факт трансляції в Facebook є ще і обтяжливим фактом. Навіть не дивлячись на те, що моя особиста сторінка", – розповів Ушаков.

Мер не погоджується з рішенням Центру і звертатиметься до суду, бо вважає, що Закон про державну мову не поширюється на неформальне спілкування.

Латвія прискіпливо стежить за дотриманням Закону про державну мову.

Наприклад, у 2017 році держпідприємству Латвії виписали штраф через написи російською мовою.

У 2016 році Центр державної мови вирішив покарати Ризьку думу за спілкування в соцмережах російською мовою.

У 2014 році 55 латвійських вчителів оштрафували через незнання державної мови. У 2011 році створювали чорні списки поліцейських, які не знають державної мови.

А у 2010 році латвійську телекомпанію оштрафували за інтерв'ю російською мовою.

За словами голови Державної комісії з питань литовської мови Дайва Вайшнєне, у Міністерстві зв’язку є велика програма "Литовська мова в інформаційному суспільстві", яка фінансує проект, пов’язаний з цією темою. Обсяг цієї програми на 4 роки був близько 40 млн. літів (близько180 млн. грн).

"Це дуже дороге задоволення, але ми вважаємо, що якщо литовської мови не буде в інформаційному середовищі, то через 10-20 років її не буде як офіційної мови. Адже наше життя переходить у віртуальне середовище, і ми там використовуємо литовську мову, – зазначила в інтерв'ю "Текстам" Вайшнєне. – Якщо в нас немає можливості знайти інформацію литовською мовою, якщо немає машинного перекладу, наприклад, з китайської через англійську на литовську, то наша молодь перейде на англійську мову – і все. Якщо ви в соціальних мережах теж вживаєте не литовську, а іншу мову – це повільна смерть мови".