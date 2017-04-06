Соцмережі сколихнули жорстокі бійки школярок у Чернігові: що трапилося і чому

5 квітня у Facebook з'явилися два відео, на яких декілька чернігівських школярок удворі жорстоко лупцюють своїх ровесниць.

Ролики у мережу виклала мама однієї із постраждалих дівчат, Валентина Малоштан, повідомляє місцеве видання Високий Вал.



За словами Валентини, зафільмовані бійки відбулися у Чернігові у неділю, 2 квітня.

Її 15-річна дочка Поліна (над якою знущаються на першому відео) навчається у 34 школі у 8 класі, у цей день йшла на тренування із волейболу разом із подругою Юлею.

До них підбігли дівчата і почали вимагати віддати мобільний телефон. Юля сказала, що телефону в неї немає, Поліна це підтвердила. Це, за словами дівчинки, і стало приводом до побиття.

"Одна із дівчат (Марія М., в сорочці у клітинку), як ми з’ясували, займається боротьбою. Побиття відбувалося в центрі міста, за супермаркетом "Симпатик". Я виклала це відео у Фейсбук, щоб цих дівчат і що вони виробляють, побачила вся країна", – пояснила мама однієї з постраждалих.



Знущання над дівчатами знімали на телефони та заохочували інші підлітки, які спостерігали за цим. Усе зупинила одна із мешканок прилеглої багатоповерхівки, яка пригрозила викликом поліції.

Зараз Поліна Малоштан (на фото справа) перебуває в обласній дитячій лікарні. У неї струс мозку, дівчинка скаржиться на біль у щелепі.

На сайті Чернігівського відділу поліції йдеться, що триває розслідування за фактами побиття, всіх причетних опитали у присутності педагогів та батьків.

Відеозаписи, які збурили користувачів соцмереж, приєднані до матеріалів кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб) – карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Крім того, напередодні бійки, у якій постраждала Поліна, побили її хлопця, 15-річного Максима.

За словами юнака, його посеред білого дня у сквері в центрі Чернігова відлупцював хлопець однієї із нападниць на відео, Насті. У день, коли його побили, він гуляв разом із невеликою компанією друзів.

"До нас підійшла Настя. Вона сіла мені на коліно і почала фліртувати. Мені це не сподобалось, і я пішов гуляти в парк. Хтось сказав її хлопцю, він почав ревнувати. Потім ми зустрілись з Поліною і гуляли з нею в парку удвох. Тоді до мене підбіг цей хлопець і почав бити спочатку руками по голові, потім ногами. І це все серед білого дня в парку. Його зупинив лише чоловік, який сказав, що викличе поліцію. Але це не все. Я пішов в "Мегацентр" помити руки. Після цього він зібрав багато людей, вони хотіли мене спіймати і ще раз побити, але я втік", – розповів Максим.

За його словами, кривдника звати Артем К., йому 16 років.

6 квітня стало відомо, що прокуратура Чернігівської області візьметься за вчителів і батьків агресивних школярок.

Наразі прокурорами визначено комплекс заходів спрямованих на пошук та збір доказів задля дослідження всіх обставин справи у найшвидший термін.

Крім того, Управління освіти Чернігова збере термінову нараду з приводу жорстокого побиття.

"З приводу інциденту між підлітками, сьогодні, 6 квітня, управління освіти збирає термінову позачергову нараду з заступниками директорів по виховній роботі, куди запрошуємо працівників відповідних служб. Необхідно, щоб батьки також брали на себе відповідальність за виховання дітей на канікулах та у вихідні. Бо, як відомо, інцидент з побиттям між підлітками, трапився саме на канікулах", – розповіла заступниця начальника управління освіти, начальник відділу розвитку загальношкільної і позашкільної освіти та виховання Віра Казимір.

Разом із тим, нардеп Сергій Березенко повідомив у Facebook, що ситуацією зараз займається Уповноважений президента з прав дитини.

"На місці жeртви можe опинитися дитина будь-кого з нас. Вжe відомо, що цей випадок, непоодинокий. І саме зараз є шанс унеможливити цей жах, привернувши увагу до цієї ситуації не тільки на місцевому рівні а й в масштабах країни", – написав Березенко.