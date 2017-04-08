Майже 30% тексту докторської дисертації дружини Кириленка є плагіатом – експертний висновок

Експерти Українського мовно-інформаційного фонду (УМІФ) НАН України провели логіко-лінгвістичну експертизу докторської дисертації Катерини Кириленко (дружини віце-прем'єра з гуманітарних питань В'ячеслава Кириленка).

Вони встановили, що принаймні 30% тексту роботи (142 фрагменти) скопійовано у інших авторів без посилання на джерела, а рівень її мовного та стилістичного оформлення не відповідає рівню робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук.

У роботі дружини віце-прем’єра Кириленка знайшли 696 різноманітних помилок.

Про це пише "Дзеркало тижня".

Катерина Кириленко. Фото - dt.ua

Загальний обсяг запозичень (з урахуванням синонімічних замін, вставних слів та інших авторських модифікацій) – 24323 слова (3087 рядків або близько 100 стандартних сторінок), що у відсотковому співвідношенні дорівнює 26% для тексту обсягом 388 сторінок.

Перевірка показала, що 194 джерела зі списку не мають посилань у тексті дисертації (10 з них – публікації самої Кириленко), а посилання з вказівкою на сторінки мають лише 29 джерел, з яких чотири – публікації Кириленко.

Все інше – перекопійовано із фрагментів робіт інших авторів.

В експертному висновку також зазначено, що текст дисертації Кириленко відрізняється неоднорідністю викладу, зайвою образністю, надлишком російських лексичних кальок, а також некоректних та слабких у змістовному відношенні тверджень.

Перевірка показала, що у роботі - 696 різноманітних за типом помилок, в іменах та прізвищах авторів цитованих джерел допущено 34 орфографічні помилки та 16 – фактичних.

Як раніше писала "Українська правда. Життя", докторська робота Катерини Кириленко "Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі" містить цитування без посилань на авторів робіт, а також псевдонаукові твердження.

Як зазначила у авторській колонці професорка і доктор філософських наук Тетяна Пархоменко, "близько третини із 396 сторінок не мають посилань на використані джерела. Вони складаються з текстів, що належать іншим авторам, посилання на яких відсутні або є сфальсифікованими".

Так само без посилань на авторів Катерина Кириленко використала тексти інших науковців для написання підручника "Культура і наука".

У відповідь на наведені у тексті Тетяни Пархоменко факти, Катерина Кириленко заявила, що її робота не містить плагіату ані в юридичному, ані в моральному вимірах.

І заявила, що стаття є "частиною брудної політичної кампанії, яка понад рік ведеться проти мого чоловіка – В’ячеслава Кириленка".