Інтернати для дітей з інвалідністю наразі не скасують – Гриневич

Інтернати для дітей з особливими потребами не скасують, поки інклюзія не стане якісною та доступною.

Про це повідомила міністр освіти Лілія Гриневич.

"Ми маємо забезпечити певний рівень для навчання цих дітей, і батьки мають право пересвідчитися, чи створено потрібні для їхньої дитини умови", – пояснила Лілія Гриневич.

Благодійний фонд Hope and Homes for Children проаналізував інтернатні установи України.

За даними, які вони отримали від керівників закладів, із 99 915 дітей, яких виховують в інтернатних закладах, 91 410 мають різні порушення розвитку чи стану здоров'я.

Найпоширенішим захворюванням є розумова відсталість – 22,1% дітей. Далі – порушення мовлення (14,4%) і затримка психічного розвитку (10,7%).

Структура штатних розписів таких закладів та персонал викликають у благодійного фонду сумніви.

Наприклад, на одного логопеда припадає майже 100 дітей, а на одного психолога в середньому – 118 дітей.

Із 218 спеціальних шкіл-інтернатів в 111 немає дефектологів, у 74 закладах немає логопедів. У 50 дитячих будинках-інтернатах працює 28 психологів, 38 логопедів і 1 дефектолог.

Звіт Hope and Homes for Children. Для збільшення натисніть на зображення.

У дитячих будинках-інтернатах не вистачає професійних вихователів та профільних лікарів.

Наприклад, гастроентеролог є лише в одному з п'яти санаторних шкіл-інтернатів для дітей із неспецифічними захворюваннями органів травлення.

Лікарі-педіатри складають лише 0,64% від загального персоналу, вихователі – 10,7%, а вчителі - 0,29%.

За інформацією "Ла Страда-Україна", загалом в Україні діє 751 інтернатна установа (станом на січень 2017 року).

Міністр також додала, що гроші для утримання інтернатів для малозабезпечених родин доцільніше скерувати в сім'ї, а інтернати для обдарованих дітей варто залишити та розвивати.

Українська правда. Життя