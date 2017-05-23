75% ефіру – українською мовою. Рада проголосувала за квоти на ТБ

Верховна Рада внесла зміни до Закону щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації №5313.
|Рада ухвалила україномовні квоти на ТБ. Фото karelind/Depositphotos
"За" проголосували 269 народних депутатів.
Законопроект встановлює, що для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, частка передач та/або фільмів українською мовою має становити не менше як 75% протягом доби у кожному з проміжків часу з 7.00 до 18.00 та з 18.00 до 22.00;
Для телеорганізацій регіональної та місцевої категорій мовлення закон встановлює обов’язкову частку україномовного контенту на рівні 50%.
Окремо законопроект визначає обов’язкову частку новин державною мовою, а саме не менше 75% від загальної тривалості всіх новин у кожному з проміжків часу з 7.00 до 18.00 та з 18.00 до 22.00;
Уточнюється, що передача вважається українською мовою, якщо всі виступи дикторів (ведучих) виконані винятково українською мовою.
Однак, допускається використання без дублювання і озвучення репортажів з місць подій, які не супроводжуються коментарями або іншим текстовим супроводом ведучого.
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У передачі, виконаній українською мовою, допускається використання без дублювання, озвучення:
а) репортажів з місць подій, в яких не використовуються коментарі або інший текстовий супровід дикторів (ведучих);
б) трансляцій виступів запрошених учасників (гостей) інформаційних та інформаційно-аналітичних передач, за умови, що участь того самого гостя в цій передачі носить епізодичний, не періодичний (не регулярний) характер, і він не є диктором (ведучим) передачі;
в) музичних творів з текстом (пісень), які є частиною передачі не музичного жанру, та використані в ній лише як звуковий супровід.
Зазначені обов’язкові частки передач державною мовою стосуються тільки телерадіоорганізацій, які відповідно до умов ліцензій здійснюють ефірне та багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу.
Крім того, з голосу було внесено поправки щодо дублювання російськомовного кіно радянського періоду українською.
Ініціаторами законопроекту виступили Микола Княжицький та Вікторія Сюмар. У залі були присутні відомі українські актори та режисери, які підтримали законопроект.
До #Рада8 сьогодні завітали відомі українські актори підтримати розгляд #ЗП5313 щодо мовних квот на ТВ. Наживо👉https://t.co/9QhsmsnXUz pic.twitter.com/yI8twIYyPt— Верховна Рада (@verkhovna_rada) 23 травня 2017 р.
Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада підтримала в першому читанні проект закону про квоти на мовлення українською мовою на телеканалах.