Стипендії студентам визначатимуть на рівні факультету – Гриневич

МОН планує відкоригувати правила виплати стипендій, враховуючи виявлені недоліки системи.

МОН планує відкоригувати правила виплати стипендій. Фото zimmytws/Depositphotos

Про це заявила міністр освіти Лілія Гриневич під час зустрічі зі студентами Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, повідомляє МОН.

За словами Гриневич, формування рейтингу для виплат стипендій студентам планується перенести з рівня спеціалізації на рівень вище – факультету.

"На рівні факультету є можливість скласти більш справедливий рейтинг. На рівні спеціалізації групи дуже маленькі і нерівні за якістю навчання студентів. Зараз ми усвідомили цю проблемо і маємо її виправити", – розповіла міністр.

Вишам також планують дозволити використовувати залишки стипендійного фонду для додаткової підтримки студентів.

Раніше повідомлялося, що відповідно до нових правил виплат, 40-45% (конкретний відсоток затверджується вишем) студентів-бюджетників отримують стипендію.

Підвищену стипендію отримує лише певний відсоток студентів на розсуд навчального закладу.

У КПІ, наприклад, це 5% від загальних 40%, тобто 2% від загальної кількості студентів-бюджетників.

Ці рамки породжують випадки, коли підвищену стипендію не отримує ніхто (якщо спеціальність менша за 50 чоловік, наприклад), або що стипендію на деяких спеціальностях можуть не отримувати навіть відмінники за п’ятибальною шкалою.

Рейтинговий бал студента може складатись не тільки з академічної складової. До 10% рейтингового балу відводиться на науку, мистецтво, спорт і громадську діяльність, згідно із рішенням вченої ради вишу.

Крім того, спеціально створена стипендіальна комісія стала органом, що має право вирішувати конфліктні питання, а також кому і за що надавати неакадемічні 10% рейтингового балу.